Des entreprises veulent accroître les salaires pour garder les talents

Des employeurs canadiens ont entrepris de réaliser des «investissements stratégiques» au niveau salarial afin de garder et d’attirer les meilleurs talents au sein de leur organisation.

C’est ce que révèle l’Enquête 2017-2018 sur la planification de la rémunération au Canada réalisée par Mercer, et dont les données ont été dévoilées jeudi matin à Montréal.

Selon Mercer, la situation économique qui prévaut au Canada et la hausse de la rémunération, notamment du salaire minimum, entraînent des changements, dont la fin du gel salarial qui a touché plusieurs secteurs au pays ces dernières années.

L’enquête révèle que l’augmentation de la rémunération s’explique par plusieurs facteurs, dont la fidélisation souhaitée des troupes (69%), devant la conjoncture économique (61%) et les enjeux de recrutement (59%). Ce dernier facteur a fait un bond appréciable de 10% en un an.

Les salaires devraient croître de 2,4% en moyenne au Canada en 2018, alors qu’on s’attend à une hausse de 2,3% d’ici la fin de la présente année. Et d’après les résultats compilés par Mercer, ce sont les employés très performants qui vont vraisemblablement tirer la rémunération globale des organisations vers le haut.

Ces employés modèles auraient droit à des hausses salariales 1,8 % plus élevées que leurs confrères au rendement moyen, les employeurs voulant retenir et fidéliser les membres les plus doués de leur organisation, notamment dans les champs d’activité où la concurrence est la plus féroce. Mais attention, indique Mercer, si certaines entreprises parlent d’accroître leur enveloppe dédiée à la masse salariale, d’autres comptent plutôt la réduire, tous évoquant la conjoncture économique pour en arriver à une décision fort différente. Ainsi, 30 % des entreprises prévoient réduire leur budget lié aux augmentations salariales, alors qu’en contrepartie 32 % veulent l’augmenter.

«Les gains des employés reposeront dans une large mesure sur les perceptions de leur employeur. Les employeurs qui ont confiance dans les perspectives économiques de leur secteur d’activité seront plus enclins à investir», a-t-on mentionné, en précisant que le secteur des mines et des métaux devrait être celui où l’on observera les hausses salariales les plus substantielles, soit 3 %, suivi des hautes technologies et des sciences de la vie, à 2,8 %.