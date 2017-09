Des Québécois se partageront 16 M$ remportés au Lotto 6/49

Le gros lot de 16 millions $ du tirage de mercredi du Lotto 6/49 a été remporté dans la région de Montréal, a précisé Loto-Québec jeudi.

Vendu en formule groupe de cinq parts, le précieux billet vaudra à chacun de ses détenteurs une part de 3,2 millions $. Personne ne s’était manifesté jeudi et la société d'État n'a pas précisé où la combinaison gagnante – 09-15-18-21-24-28 (14) – avait été validée.

Par ailleurs, un gros lot de 2 millions $ du Québec 49 a également été gagné mercredi soir. Le billet a été vendu dans la région de l’Outaouais. La combinaison est 02-03-12-29-40-43 (07).

«La chance continue de sourire aux Québécois en 2017. Loto-Québec a déjà versé 78 lots de 1 000 000 $ et plus, faisant 93 millionnaires depuis le 1er janvier, et c’est sans compter les gagnants d’hier soir et ceux de jeudi et vendredi derniers à l’Extra», a souligné Isabelle Jean, présidente des opérations – Loterie et vice-présidente aux affaires publiques, par communiqué.

50 millions $ vendredi au Lotto Max

Est-ce que le gros lot de 50 millions $ du Lotto Max de vendredi fera des heureux encore une fois au Québec? La question est lancée. Le tirage comprendra par ailleurs deux Maxmillions.