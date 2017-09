Des vétérinaires «soignent» le chat en peluche d’un enfant autiste

Cette histoire de chat en peluche malade et de petit garçon autiste vous réchauffera certainement le cœur en ces temps gris.

Parfois, il suffit de prendre le temps qu’il faut pour permettre à des gens de vivre un petit moment de bonheur. C’est ce que Gaël Steinmetz, un jeune père de famille, a appris lorsqu’il a accompagné son jeune garçon autiste à la Clinique Vétérinaire de Cowansville.

L’enfant avait amené son chat en peluche avec lui puisqu’il souhaitait le faire soigner. Steinmetz raconte sur sa page Facebook qu’il ne s'attendait certainement pas à ça quand il est entré dans l'établissement de soins animaliers.

«Faque, j'me suis pointé à la Clinique Vétérinaire Cowansville ce matin. Je vais au comptoir et je dis à la dame: "Bonjour. J'ai une demande un peu bizarre. Mon garçon est autiste, pis il a une idée fixe d'amener son chat en peluche qui fait miaou chez le vétérinaire pour le faire soigner. Pouvez-vous juste le prendre dans vos mains, le regarder, pis me vendre un nanane à chat en précisant que c'est un médicament?"» écrit-il.

Quelques minutes plus tard, la dame est revenue avec un plan un peu différent que ce que lui avait proposé le père de famille.

«Elle a pas dit un mot, est partie, et est revenue 2 minutes plus tard avec une vétérinaire. Ils ont amené Félix pis son "chat" dans une salle d'examen, ils ont fait un check-up complet, écouté son coeur, pris sa température. Pis elle nous a renvoyés à la maison avec un sac de "pilules pour chat" pis un grand sourire» raconte-t-il avant de terminer en expliquant qu’ils ont vraiment réussi à rendre son garçon heureux et à lui simplifier la vie.

L’histoire touchante a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Ce père de famille n’oubliera certainement pas de si tôt la gentillesse des vétérinaires de Cowansville.