Deux crevaisons en autant de jours pour des autobus du RTL

Malgré l’inspection de la chaussée du pont Champlain et des pneus abîmés, le RTL ne connaît toujours pas la cause des deux crevaisons survenues sur ses autobus mercredi et jeudi matin.

En deux jours, deux autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont subi une crevaison dans la voie réservée du pont Champlain, vers 8 h 30 le matin.

«Une inspection visuelle de la chaussée a été faite, mais rien d’apparent n’aurait pu causer de crevaison», a indiqué Anik Le Marquant, porte-parole du RTL.

L’inspection ne révèle aucun objet qui aurait pu être inséré dans les pneus. «Rien de particulier n’a été détecté autant sur le flanc que sur la semelle», a-t-elle ajouté.

La dernière vérification des pneus aurait été faite le 1er août et tout était conforme aux normes.

Il s’agirait de deux véhicules qui circulaient sur deux lignes différentes au moment des crevaisons.

Comme les deux crevaisons ont eu lieu sur la voie réservée, ce ne sont pas les autobus qui auraient ralenti la circulation du pont Champlain. Toutefois, une voie de circulation a été fermée afin de permettre une intervention sécuritaire sur le véhicule, jeudi matin.

Libérer les véhicules aurait pris une vingtaine de minutes. «Pendant ce temps, les autres autobus devaient s’insérer dans la circulation pour contourner le véhicule», a expliqué Mme Le Marquant.

Cet incident aurait causé un retard d’une dizaine de minutes, chaque matin, dans le réseau d’autobus du RTL, mais il aurait été rattrapé en avant-midi.