Deux fraudeurs recherchés dans la région d’Ottawa

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier deux personnes qui auraient commis des fraudes à la fin août dans des institutions financières d’Ottawa en utilisant la carte bancaire d’un homme habitant dans les Laurentides.

Entre le 19 et le 25 août, les suspects auraient effectué des transactions frauduleuses s’élevant à plusieurs milliers de dollars.

Pour ce faire, les suspects recherchés auraient utilisé la carte bancaire de leur victime.

Le premier suspect serait possiblement âgé d’une cinquantaine d’années. Il mesure entre 5 pi 8 po et 5 pi 11 po et pèserait entre 170 et 190 lb. Il a les cheveux gris et s’exprime en anglais.

Le deuxième individu recherché serait âgé d’une trentaine d’années. Il mesurerait entre 5 pi 10 po et 6 pi et pèserait entre 180 et 200 lb. Il est chauve et il a la peau noire.

Toute information pouvant permettre d’identifier ces individus peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.