Effondrement mortel d’une toiture: la fondation du bâtiment en cause

Les autorités de la santé et de la sécurité au travail ont dévoilé ce matin leur rapport d'enquête concernant l'effondrement de la toiture d'un bâtiment de ferme de Saint-Tite en Mauricie en février dernier qui a coûté la vie à un travailleur guatémaltèque.

La neige qui s’était accumulée sur le toit n’est pas en cause puisque la charpente d’acier était suffisamment solide pour supporter les 69 cm de neige qui s’y trouvait. La structure était même au-dessus des normes de la construction.

Le problème selon les autorités de la santé et de la sécurité au travail, c’est la fondation du bâtiment, une fondation de béton inadéquate. Elle aurait dû être plus profonde et mieux remblayée.

Essentiellement, les murets ont versé vers l’extérieur provoquant la rupture de tirant et l’effondrement du bâtiment.

Les employés de la ferme cassaient le plancher de béton pour réaménager la ferme. Plusieurs croyaient que ces travaux et le poids de la neige ont eu leur rôle à jouer. Or, ce ne serait pas le cas.

César Ariel Garcia Garcia a passé plus de 24h sous les décombres, il n’a eu aucune chance de survie. Quelques minutes avant l’effondrement cinq travailleurs se trouvaient aussi dans la bâtisse

Le coroner déposera ses recommandations dans quelques semaines.