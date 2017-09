Elle enlève ses menottes et vole une voiture de police

Une femme menottée assise sur la banquette arrière d’une voiture de police à Lufkin, au Texas, a pris des allures de magicienne en réussissant à se défaire de ses menottes avant de passer sur le siège du conducteur et de prendre la fuite au volant du véhicule et de déclencher une poursuite qui s’est terminée contre un arbre 23 minutes plus tard.

Toscha Sponsler, une femme de 33 ans, a été interceptée, samedi dernier, après avoir été suspectée de vol. Elle a fait son tour de magie pendant que les policiers fouillaient dans ses sacs de marchandises volées, selon ce qu’on peut voir sur la page Facebook du Département de police de Lufkin.

Elle avait les mains menottées derrière le dos en plus d’avoir sa ceinture bouclée. Elle a réussi à détacher sa ceinture avant de glisser sa main droite hors des menottes.

Comme l’auto-patrouille était arrêtée, les policiers ont laissé une ouverture de 12 pouces afin que la suspecte puisse recevoir l’air conditionné. L’espace était suffisamment grand pour qu’elle puisse s’y faufiler.

C’est alors qu’une poursuite policière s’est déclenchée, et ce, à plus de 100 mph. Pendant la poursuite, les policiers ont pu l’apercevoir tentant de s’emparer du fusil de l’officier, qui était verrouillé après le véhicule.

Les policiers ont tenté de lui faire perdre le contrôle, ce qu’ils ont finalement réussi pour qu’elle finisse sa route contre un arbre.

Les policiers ont de nouveau procédé à son arrestation. Elle devra faire face à plusieurs chefs d’accusation.

Dorénavant, l’ouverture de la fenêtre entre les banquettes avant et arrière ne pourra excéder les quatre pouces.