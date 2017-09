Vêtue seulement d’un pyjama, ayant un âge mental de 12 ou 13 ans, la Montréalaise Mélina Larivière manque à l’appel depuis mardi soir. Ses proches sont très inquiets.

«Elle ne sort jamais seule, elle ne connaît pas son chemin. Elle ne s’en souvient pas», explique Lucienne Larivière, la mère de la disparue de 19 ans.

Mardi soir, la jeune femme, qui habite avec sa mère dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, a préparé ses vêtements pour le lendemain comme à son habitude informe sa mère.

«Elle était toute joyeuse d’aller à l’école, elle avait une activité le lendemain. On a soupé et quand je suis revenue à minuit trente, elle n’était pas dans la maison. Je croyais qu’elle était allée coucher chez ma fille qui demeure en bas de chez moi. Je suis allée chez ma fille, j’ai fait le tour de la maison et j’ai appelé la police», informe la maman.

Puisque rien n’a été déplacé dans la maison, Mme Larivière croit que sa fille est sortie à l’extérieur d’elle-même. «Mais, ce n’est pas dans ses habitudes. Elle est gênée. Elle ne peut pas rester longtemps sans être à la maison, elle s’ennuie, elle pleure», souligne la maman.

Des recherches ont été conduites sans succès dans les champs derrière chez Mme Larivière. Le SPVM demande l’aide du public.

Mélina Larivière mesure 1,50 m (4 pi 11 po) et pèse 56 kg (125 lb). Elle a les yeux et les cheveux bruns.

Au moment de sa disparition, Mélina Larivière portait un pyjama noir avec des motifs de planètes.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cette disparition est invitée à communiquer avec Info-Crime, au (514) 393-1133 ou directement au 911.