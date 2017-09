Geneviève Guilbault candidate dans Louis-Hébert

Moins de vingt-quatre heures après l’éjection de Normand Sauvageau, la Coalition avenir Québec a arrêté son choix sur Geneviève Guilbault pour prendre la relève en vue de l’élection partielle du 2 octobre dans Louis-Hébert.

François Legault en fera l’annonce ce dimanche, a appris notre Bureau parlementaire.

Il y a huit jours, celle qui travaille depuis huit ans en tant que porte-parole du Bureau du coroner avait annoncé aux côtés de François Legault qu’elle serait candidate pour la CAQ aux élections générales de 2018, mais dans la circonscription de Charlesbourg.

Mme Guilbault avait dans un premier temps renoncé à se présenter à l’élection partielle en cours dans Louis-Hébert, même si elle y réside, soit dans le secteur de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Interrogé à ce sujet, François Legault avait alors expliqué que le poste était déjà destiné à Normand Sauvageau, qui entamait à peine sa campagne électorale.

Enceinte de 24 semaines

Il y avait peut-être aussi, parmi les motifs qui avaient amené Mme Guilbault à attendre jusqu’en 2018, le fait qu’elle est présentement enceinte de 24 semaines.

Selon une source caquiste, la rapidité avec laquelle M. Legault est intervenu après que M. Sauvageau ait été confronté sur son passé par notre Bureau parlementaire aurait convaincu Mme Guilbault de se lancer dans la mêlée.

Mme Guilbault, qui est âgée de 34 ans, lancera donc sa campagne électorale avec 16 semaines de grossesse à faire, et un accouchement prévu pour la fin décembre.

Dans l’éventualité où elle parvient à succéder à Sam Hamad en l’emportant le 2 octobre prochain, elle ne sera pas la première à donner naissance en occupant la fonction de députée. On n’a qu’à penser à Pauline Marois, Sylvie Roy ou l’ex-élue fédérale Sheila Copps. Les exemples similaires plus récents remontent toutefois à quelques années.

Une candidate ministrable selon Legault

Lors de l’annonce de sa candidature dans Charlesbourg le 30 août dernier, François Legault avait laissé entendre que Mme Guilbault pourrait très bien occuper une fonction ministérielle dans un éventuel gouvernement caquiste.

«Elle a tout le potentiel pour l’être», avait déclaré le chef caquiste.

Au cours de sa carrière, Mme Guilbault s’est notamment fait connaitre lors des tragédies de Lac-Mégantic, L’Isle-Verte, et plus récemment, de la grande mosquée de Québec, en tant que porte-parole et responsable des communications du Bureau du coroner.

Elle a aussi travaillé en tant qu’attachée de presse de Jacques Dupuis, à l’époque où ce dernier était ministre de la Sécurité publique, au sein du gouvernement Charest.

Toujours lors de l’annonce de sa candidature dans Charlesbourg, Mme Guilbault avait expliqué son passage des rangs libéraux à ceux de la CAQ en raison des «révélations troublantes de la commission Charbonneau» et autres «échecs décevants des libéraux».