Geneviève Guilbault, le «très bon choix» de la CAQ

La Coalition avenir Québec n’a pas perdu de temps pour se trouver un nouveau candidat dans la circonscription de Louis-Hébert. Et ce sera une candidate.

Moins de 24 heures après le retrait de Normand Sauvageau, la CAQ a fait son choix: Geneviève Guilbault tentera de se faire élire sous la bannière caquiste dans la région de Québec lors de l’élection partielle du 2 octobre prochain. L’annonce officielle sera faite dimanche.

Ainsi, le parti de François Legault «scoope» de nouveau le PLQ pour annoncer sa candidate dans Louis-Hébert, comme il l’avait fait la veille pour l’éjection de M. Sauvageau, relève l’animateur de l’émission «La Joute», Paul Larocque, pour lancer le sujet avec ses deux analystes.

«Très bon coup, commente le jouteur Luc Lavoie. On soulignait plus tôt qu’on n’a pas entendu ni vu Legault depuis que son candidat s’est retiré hier. Je pense que Couillard l’a montré du doigt. Alors voilà, la conversation vient de changer. On ne parlera plus de Sauvageau, on va parler de cette dame-là et elle a l’air plutôt sympathique.»

Geneviève Guilbault travaille depuis huit ans en tant que porte-parole du Bureau du coroner. Il y a huit jours, la résidente de la circonscription de Louis-Hébert avait annoncé aux côtés de François Legault qu’elle serait candidate pour la CAQ aux élections générales de 2018, mais dans la circonscription de Charlesbourg.

Courant de sympathie

Se lancer en campagne va cependant lui demander beaucoup d’énergie puisqu’elle est enceinte de 24 semaines de son premier enfant.

«Elle a fait un très bon travail, tout le monde s’entend là-dessus, comme porte-parole du Coroner notamment dans la grande tragédie de L'Isle-Verte et aussi celle de Lac-Mégantic», souligne l’autre jouteur Bernard Drainville.

«Une femme de 34 ans, donc son parcours, c’est bien, et comme le dit Véronique (Prince, la correspondante de TVA Nouvelles à l’Assemblée nationale), ça va créer un courant de sympathie naturelle auprès de l’électeur», appuie-t-il.

Mais cette candidature caquiste comporte un autre aspect très positif, fait ressortir M. Drainville. «Quel contraste avec le candidat précédent! Une femme plutôt qu’un homme. Une jeune plutôt qu’un homme au début ou au milieu de la soixantaine, alors je pense que c’est un excellent coup. Si tu es au Parti libéral, ce n’est pas une bonne nouvelle de voir arriver Geneviève Guilbault dans Louis-Hébert.»

Pendant ce temps, les libéraux n’ont toujours pas dévoilé le nom du successeur d’Éric Tétrault, qui a aussi décidé hier de se retirer de la course.

