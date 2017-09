GUIDE | Que faire si l’ouragan se dirige vers vous ou vos proches

Que ce soit pour vous ou vos proches qui affronterez l’ouragan Irma, qui frappera la Floride durant la fin de semaine, le comté de Broward -près de Fort Lauderdale- a émis un guide pour faire face au désastre et y être bien préparé.

Avant la tempête...

-Il faut d’abord déterminer si on se trouve dans une zone d’évacuation. Si c’est le cas, on propose de se rendre au domicile d’un ami ou d’un membre de la famille hors de la zone évacuée avant d’opter pour un refuge.

-S’assurer que d’avoir fait l’inventaire de ses biens (prendre en photo et en vidéo).

-On suggère ensuite d’évaluer et protéger les zones à risque de votre domicile (barricader les fenêtres, élaguer les arbres, sécuriser la porte de garage, etc.) et prendre les mesures pour limiter les éventuels dégâts.

-Si quelqu’un de votre famille a besoin de soins particuliers (à cause d’une condition médicale ou d’un âge avancé), assurez-vous de prendre des arrangements pour assurer son déplacement et sa sécurité avant l’arrivée de la tempête.

-S’assurer d’avoir un plan pour protéger vos animaux de compagnie et combler leurs besoins en cas d'évacuation

-Amasser ses provisions et déterminer les besoins de sa famille : eau, vêtements, nourriture, médicaments etc.

-Informer des personnes-ressources de son entourage de son plan pour affronter l’ouragan.

-Garder contact avec quelqu'un de l'extérieur.

Consulter le guide complet (en anglais) du comté de Broward