Il a traversé le Québec en fauteuil roulant pour sensibiliser le public

Après avoir parcouru 1200 km en fauteuil roulant entre Gaspé et Montréal pour sensibiliser les Québécois à la cause de la lésion de la moelle épinière, Julien Racicot a confirmé jeudi ce que plusieurs pensent, à savoir que les pires routes se trouvent dans la métropole.

Armé de son fauteuil roulant électrique à commande cervicale, Julien Racicot, qui est paralysé des épaules jusqu'aux orteils en raison d'une lésion de la moelle épinière, a traversé 119 municipalités avant de terminer son parcours à Montréal, jeudi. En arrivant, il a constaté que les routes y sont «les plus maganées» de la province.

«Il y a pas mal de nids de poule», a blagué M. Racicot, en soulignant tout de même avoir été agréablement surpris de la condition des routes secondaires qu’il a parcourues.

La Traversée le courage d’avancer avait pour but de récolter des dons pour sa fondation Adapte-Toit, qui apporte un soutien financier aux personnes devenant subitement paralysées à la suite d’un accident, par exemple. Il veut ainsi les aider à adapter leur résidence à leur nouvelle condition. Jeudi, 145 000 $ avait déjà été amassé pour aider financièrement 25 personnes dans cette situation.

En parcourant 40 km à 70 km par jour, M. Racicot et son équipe auront finalement terminé leur parcours en 24 jours alors qu’ils avaient prévu le réaliser en un mois.

Mouvement d’entraide

C’est le mouvement d’entraide et de participation qui a frappé M. Racicot lors de son parcours. «Tous les jours, des gens se joignaient à nous, nous klaxonnaient et nous donnaient des dons», a-t-il relaté.

Dans la centaine de municipalités qu’il a visitée, l’accueil a été chaleureux et encourageant. Les maires des villes se déplaçaient pour venir à sa rencontre et saluer son courage et sa détermination. «Un soir, on a été invités par une dame au restaurant et le maire de la municipalité s’est joint à nous in extremis et a passé une casquette dans la salle pour amasser des dons», a raconté Julien Racicot en se remémorant toutes les rencontres qu’il a faites.

Météo avec lui

Si certaines régions du Québec ont connu des intempéries dans les dernières semaines, l’équipe de la Traversée a été chanceuse. «Dame Nature a été de notre côté, dans tout le mois, j’ai seulement eu trois jours où il y a eu un peu de pluie.»