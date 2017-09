Irma se dirige tout droit vers Miami

Suivez les interventions de nos envoyés spéciaux en Floride sur les ondes de TVA et de LCN.

Selon les plus récentes évaluations météo, rapportées par CNN, le puissant ouragan Irma se dirige directement sur la grande région de Miami.

«Il est de plus en plus possible qu’Irma touchera terre dans le sud de la Floride et qu’il sera alors un ouragan dangereux et majeur, qui produira une onde tempête mettant des vies en danger et des vents qui affecteront tout l’État», a indiqué le centre national des ouragans, cité par CNN.

Irma devrait commencer à s'abattre sur la Floride dans la matinée de dimanche.