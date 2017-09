La Côte-Nord sous le choc à cause des audiences du BAPE

Le projet de mine de graphite sera retardé d'au moins six mois et peut-être même plus avec la tenue de ses audiences publiques du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

Les représentants économiques et politiques de la Manicouagan pensaient bien que l'acceptabilité sociale était acquise alors qu'il n'y avait aucune opposition au projet.

Mason Graphite a signé un peu plus tôt cette année une entente de partenariat avec les Innus de Pessamit, en plus de tenir plusieurs séances d'information publique au cours des deux dernières années.

«Tout le monde est d’avis que c’est la prochaine chose qui doit arriver dans la région, a affirmé le député de René-Lévesque, Martin Ouellet. On est tout à fait consternés d’apprendre aujourd’hui que, malheureusement, on devra passer par un processus du BAPE. [Ce] qui va malheureusement entraîner des délais, et qui pourrait, à notre avis, raccourcir la fenêtre d’investissement du côté de Mason Graphite.»

D’emblée, le préfet de la MRC de Manicouagan, Claude Martel, a soupiré de découragement en point de presse, mercredi. «Je vais vous dire: c’est une très grande déception, a-t-il dit. D’autant plus qu’il n’y a pas eu d’opposition. On a progressé démocratiquement.»

Le projet de mine de graphite au Lac Guérêt situé à 250 kilomètres au nord-ouest de Baie-Comeau créait 100 emplois directs et des investissements d'au moins 116 millions $. La compagnie comptait exploiter le gisement à la fin de l'année 2018.

Le chemin d'accès pour le concentrateur dans le parc industriel de Baie-Comeau est presque prêt.

La population est surprise et déçue. Sur la rue, les commentaires varient de «C’est triste. C’est quelque chose qui aurait amené de l’eau au moulin dans la région» à «Que ce soit retardé, ce n’est pas bon signe.».

Un autre homme a dit: «Je ne sais pas pourquoi on a pris la décision de contester. Je suis très déçu».

La décision de tenir une audience a été prise en raison d'une plainte qui aurait été formulée par une personne ou un groupe, a pourtant précisé le BAPE.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et aussi ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, n'était pas disponible pour commenter la nouvelle.