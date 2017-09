Le gouvernement Couillard, un «frein» pour le train de la Caisse ?

Michael Sabia perd patience. Il est «urgent» que le gouvernement Couillard et l’opposition approuvent le projet de loi sur le Réseau électrique métropolitain (REM), a-t-il insisté jeudi. «C’est devenu un frein à notre capacité d’aller de l’avant avec ce projet.»

Le train de la Caisse de dépôt et placement, le REM, doit être mis en service en 2020. Mais le temps file. Si la Caisse pense encore être en mesure de respecter l’échéancier, cette certitude s’estompe peu à peu.

«C’est très important que le gouvernement et l’Assemblée nationale approuvent le projet de loi qui est devant eux. C’est urgent. C’est devenu un frein à notre capacité d’aller de l’avant avec ce projet», a expliqué jeudi le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia.

«C’est la chose la plus importante qui doit arriver (pour que le REM aille de l’avant). Si le gouvernement agit rapidement, après avoir étudié le projet de loi pendant une longue période de temps déjà, alors on va pouvoir se mettre au travail. Mais le projet de loi doit être adopté», a-t-il insisté.

Au cours des dernières semaines, les parlementaires ont examiné en profondeur le projet de loi 137, qui doit permettre la construction du REM par la Caisse. Mais ce n’est qu’à la mi-septembre que l’Assemblée nationale reprendra ses travaux, et qu'elle pourra par la suite donner le feu vert au projet.

Rappelons que ce projet de loi octroie de nouveaux pouvoirs à la Caisse, en matière d’expropriation et d’aménagement notamment. Il officialise également la contribution de 1,3 milliard $ du gouvernement du Québec au projet.

Le REM est évalué à 6 milliards $ et doit offrir un nouveau lien de transport en commun entre les rives nord et sud de Montréal et la métropole.