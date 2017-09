L'ex-conseiller Pascal Pilote écope de travaux communautaires

L'ex-conseiller municipal Pascal Pilote s'en tire plutôt bien devant la justice, alors qu’il a écopé jeudi de 240 heures de travaux communautaires au palais de justice d'Alma, au Lac-Saint-Jean. Il s'est d'ailleurs montré plutôt repentant.

L'homme d'affaires de 41 ans revient de loin après avoir connu une véritable descente aux enfers. Ce dernier a exprimé des remords et les regrets à l'égard de ses victimes.

Il dit avoir beaucoup cheminé depuis le début de ses déboires judiciaires. Il a reconnu avoir tabassé et causé des lésions à l'homme d'affaires Steeve Boucher. Les événements se sont produits à l'extérieur de la Brasserie Mario Tremblay d'Alma en juin 2016.

Il a aussi admis avoir fait du harcèlement criminel sur son ex-conjointe sur une période de six ans.

Sentence

La thérapie d'un mois qu’il a suivie et les six jours de détention préventive qu'il a purgés en mars ont été pris en considération dans la détermination de la sentence. Pilote devra effectuer 240 heures de travaux communautaires et sera soumis à une période de probation de trois ans, au cours de laquelle il devra garder la paix et avoir une bonne conduite.

L'ex-politicien almatois dit avoir tiré un trait définitif sur la vie politique.

Lorsqu'il s'est adressé au juge Jean Hudon au prononcé de la sentence, il a assuré ce dernier qu'il ne le reverra plus à la cour criminelle.