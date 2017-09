L'ouragan Jose se renforce en catégorie 3

L'ouragan Jose, qui se trouve dans l'Atlantique à 950 kilomètres à l'est des petites Antilles, s'est renforcé en catégorie 3 avec des vents de 195 km/h, a indiqué jeudi le Centre américain des ouragans (NHC).

L'ouragan - qui en quelques heures est passé d'une catégorie 1 à une catégorie 3 - avance à 30 km/h dans une direction ouest-nord-ouest, précise le NHC. Il se déplace dans le sillage de l'ouragan Irma, une dépression de catégorie 5, la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson, qui a déjà dévasté plusieurs îles des Caraïbes et fait au moins six morts.

Irma longeait jeudi le nord de la République dominicaine et d'Haïti où il a provoqué les premières inondations, en direction des îles Turks et Caicos et des Bahamas, selon les prévisions du NHC. Il pourrait toucher le nord de Cuba vendredi soir ou samedi matin, puis remonter vers la côte sud-est des États-Unis, frappant d'abord la Floride puis la Géorgie et la Caroline du Sud.

Irma va «être réellement destructeur» quand il arrivera sur les côtes de Floride, selon Brock Long, chef de l'agence américaine des situations d'urgence (Fema).

Le gouverneur de Géorgie a aussi décrété l'évacuation des zones littorales.

Un troisième ouragan, Katia, de catégorie 2, se trouvait jeudi de l'autre côté du golfe du Mexique. Il pourrait affecter plus d'un million de personnes dans l'État mexicain de Veracruz (ouest) où il devrait arriver vendredi soir.