Marie-Mai met les pendules à l’heure sur Instagram

Marie-Mai a senti le besoin de s’expliquer sur Instagram mercredi, après que des internautes se soient indignés des photos en costumes sexy qu’elle a partagées récemment sur les réseaux sociaux.

Les clichés en question la montrent dans des tenues de scène plus osées qu’à son habitude. Certains ont donc remis en question ses choix vestimentaires.

Dans un long paragraphe, la chanteuse a remis les pendules à l’heure. «À ma job, je porte parfois des vêtements outrageux, selon certains. Je suis flamboyante et je ne m'excuserai jamais pour ce que je porte. De toute façon, depuis le temps, les commentaires haineux ne m'atteignent plus. Je connais beaucoup trop mon coeur et mes valeurs pour que ça viennent chambranler quoi que ce soit.»

«J’ai toute l’ambition du monde, a-t-elle enchaîné, et je carbure aux défis, même quand j'ai le vent dans la face. C'est tout ce que je sais faire. J'ai besoin de cette version de moi pour avancer. C'est elle qui défonce toutes les portes qui se ferment devant moi. Qui je suis par contre, ne se définit pas par ce que je porte ni ce que je fais comme métier.»