Six adolescents coupables d’avoir partagé des photos intimes

Six adolescents de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, ont plaidé coupable, mercredi, d’avoir partagé des photos nues de plus de 20 filles âgées entre 13 et 18 ans sans leur consentement.

Le juge Paul Scovil les a condamnés à 50 heures de travaux communautaires, d’être conseillés sur la façon d’agir et de ne pas entrer en contact avec leurs victimes pendant neuf mois à moins qu’un consentement leur soit donné.

Le procureur de la Couronne, Peter Dostal, s’est dit satisfait de la conclusion de cette histoire. «Ces jeunes n’étaient pas de mauvais garçons, a-t-il indiqué à la station radiophonique CKBW. Ils ont manqué de maturité et ils ont agi sans penser aux conséquences.»

Debout devant le juge, les six ados ont exprimé leurs remords et ils ont pris toute la responsabilité de leur geste.

Dostal n’a pas voulu minimiser les gestes commis. «Ce type de conduite peut avoir des conséquences catastrophiques sur les jeunes très vulnérables et peut éventuellement les suivre pour le reste de leur vie et, pour cette raison, nous continuons à souligner que c'est une infraction très grave.»