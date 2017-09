TransCanada suspend ses demandes pour 30 jours

TransCanada a indiqué jeudi à l’Office national de l’énergie (ONÉ) qu’elle suspendait temporairement ses demandes relatives aux projets Énergie Est et Réseau principal Est.

L’entreprise entend ainsi se donner du temps – 30 jours dans les faits – pour entreprendre une revue exhaustive des changements récents qui ont été imposés par l’ONÉ relativement aux sujets devant être étudiés dans le cadre du processus d’évaluation des deux projets de pipeline.

«La suspension va nous donner du temps pour mener un examen minutieux des changements récents annoncés par l'ONÉ concernant la liste des problèmes et des facteurs d'évaluation environnementale des projets, tout en comprenant comment ces changements influent sur les coûts, les calendriers et la viabilité des projets», a écrit TransCanada, dans un communiqué.

«Outre Énergie Est, nous continuerons à faire progresser notre programme de capital à court terme de 24 milliards $, en plus de nos opportunités à plus long terme», a dit Russ Girling, président et chef de la direction de TransCanada.