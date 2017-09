Un code pour combattre la violence à caractère sexuel

Les clients en détresse de sept bars de Montréal pourront bientôt demander de l’aide aux employés de l’endroit en faisant appel à un code secret.

L’initiative «Commande un Angelot» vise à lutter contre les violences et le harcèlement à caractère sexuel dans les bars prisés par les étudiants, en les invitant à commander un cocktail fictif.

Si une personne se sent en danger ou est indisposée, elle pourra demander un «Angelot» pour alerter le personnel d’un des 18 établissements participants dispersés dans neuf régions du Québec.

L'employé alerté interviendra ensuite en accord avec le protocole d'intervention pour s'assurer que la personne soit en sécurité.

L’Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ), qui s'occupe de régimes étudiants de soins de santé, et les organismes derrière les campagnes de sensibilisation et de prévention des violences à caractère sexuel «Sans oui, c’est non!» et «Ni viande ni objet» ont initié le projet en phase pilote.

Pour garantir le bon fonctionnement et la qualité du système, ces groupes ont notamment mis en place une formation en ligne pour les employés concernés.

Les organismes prévoient aussi envoyer de la clientèle «mystère» pour tester les employés, en plus de fournir aide et support avec des équipes spécialisées sur le terrain.

«Il n’y a pas un objectif de performance dans ce projet, il y a un objectif d’efficacité», a expliqué Alexandre Blanchette, porte-parole de «Ni viande ni objet».

Il ajoute que c’est pour cette raison qu’ils ont décidé de se limiter à 18 bars, pour le moment, histoire de s’assurer de la bonne conduite de l’initiative.

Le projet étant toujours en cours d’implantation, ces bars seront prêts à «servir» un Angelot d’ici la fin septembre, tandis qu’environ cinq autres s’ajouteront dans les prochaines semaines.

Selon Élisabeth Fournier, étudiante à l’Université de Montréal rencontrée sur le campus, l’initiative est une bonne idée, mais elle ne réglera pas le problème de harcèlement et de violence sexuelle à elle seule.

«Ça peut être efficace et ça peut effectivement aider à sécuriser les gens dans ces situations, mais c’est certain que ce n’est pas toute la solution», a expliqué Mme Fournier.

Initiatives semblables ailleurs dans le monde

Le principe directeur du projet est directement inspiré des campagnes «Angel Shots» aux États-Unis et «Ask for Angela» au Royaume-Uni.

L’initiative américaine suggère de commander le breuvage fictif de différentes façons pour signaler différents problèmes.

Par exemple, commander un «Angel Shot sur glace» signale que la personne aimerait être accompagnée à sa voiture, tandis qu’«avec lime» veut dire que l’employé devrait appeler discrètement la police.

Les organisateurs de la campagne québécoise prévoyaient utiliser un système semblable de déclinaisons, mais a finalement opté pour un système plus simple où la personne dans le besoin n’a qu’à commander un Angelot pour recevoir de l’aide.

Les bars montréalais participants:

Resto-bar La Maisonnée: avenue Gatineau, près de l’UdeM

Le Saint-Houblon: avenue Gatineau, près de l’UdeM

La Brunante: au pavillon Jean-Brillant de l’UdeM

P’tite Grenouille: boulevard Saint-Laurent, près de l’UQAM

2 Pierrots: rue Saint-Paul, près de l’UQAM

Thompson House: rue McTavish, près de l’Université McGill Pub 100 Génies: rue Peel, près de l’École de technologie supérieure