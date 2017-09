Une avocate suspendue pour avoir dénoncé le manque de ressources

Une procureure de la Couronne a été suspendue après avoir dénoncé le manque de ressources en psychiatrie judiciaire à l'approche d'un procès pour meurtre.

Me Geneviève Dagenais devait assurer la poursuite lors du procès pour meurtre ce mois-ci, mais elle ne pourra pas y participer puisqu'elle a provisoirement été relevée de ses fonctions.

«C’est une mesure exceptionnelle et rare, utilisée soit en cas d’enquête administrative ou bien de faute lourde», a expliqué Me Jean Campeau, président de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales [APPCP].

Critiques

Selon ce qu’a appris le «Journal de Montréal», l’incident qui aurait mené à cette suspension remonte au mois de juillet. Geneviève Dagenais préparait alors le procès d’un homme accusé d’avoir violemment tué sa conjointe devant ses enfants en 2012.

Afin de préparer le procès, elle aurait voulu recruter un expert, sans succès. Elle aurait alors écrit au juge du procès ainsi qu’à ses supérieurs afin de dénoncer le manque de ressources en psychiatrie légale au Directeur des poursuites criminelles et pénales [DPCP].

La situation semblait s’être réglée puisque la Couronne avait pu retenir un expert, mais la procureure a été avertie la semaine passée qu’elle faisait l’objet d’une suspension provisoire, avec solde.

«Il est clair, selon nous, que Me Dagenais a rempli tous ses devoirs et respecté les règles déontologiques, a commenté Jean Campeau. Nous allons contester cette mesure, elle a notre soutien.»

Onde de choc

La nouvelle de la suspension a créé une onde de choc au palais de justice de Montréal, d’autant plus qu’elle a la réputation de s’impliquer activement dans ses dossiers, dont la plupart concernent des crimes graves comme les meurtres.

«On considère que la mesure administrative est inappropriée, d’autant plus qu’elle cause des dommages à la réputation de la procureure», a déploré Jean Campeau.

Le DPCP n’a pas voulu commenter, puisqu’il s’agit d’une affaire concernant la relation entre un employé et son employeur.

«Nous retenons régulièrement des experts-psychiatres dans les dossiers lorsque requis», a toutefois précisé Me Jean-Pascal Boucher.

Le procès auquel devait prendre part Me Dagenais aura bel et bien lieu comme prévu, a-t-il ajouté.

«Un procureur a été désigné au dossier et il est prêt à procéder, a affirmé Me Boucher.