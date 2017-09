7 sagas de films incontournables

Parmi les films qu’on prend toujours autant de plaisir à regarder, s’inscrit souvent une catégorie particulière, celle des sagas! De la trilogie à la décalogie, les fans du 7ème art ne se lassent pas de retrouver leurs héros et personnages préférés lors de suites toutes aussi distrayantes les unes que les autres.

Voici donc une sélection de 7 sagas de films qu’on aime revoir sans modération!

Harry Potter

Adaptés des romans de J. K. Rowling, la série de films Harry Potter traverse les années et continue de séduire de nouvelles générations de téléspectateurs autant que les fans de la première heure. On suit, à travers les neuf films de la saga, le parcours d’Harry Potter et de ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger, durant leurs années d’étude à l’école de sorcellerie de Poudlard.

Si vous voulez reprendre une dose de suspens et de magie, rendez-vous samedi 9 septembre en fin de soirée sur TVA pour la diffusion d’Harry Potter et les reliques de la mort.

Indiana Jones

Classique des années 80, la trilogie Indiana Jones, mettant en scène le plus célèbre professeur d’archéologie du grand écran, connaît une suite 20 ans plus tard avec Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Steven Spielberg a même annoncé un cinquième opus pour 2020, avec, pour notre plus grand plaisir, la participation d’Harrison Ford!

Star Wars

Impossible de faire le tour des meilleures sagas de films sans évoquer la plus célèbre de toutes : Star Wars! La série de science-fiction créée par Georges Lucas passionne les foules depuis des générations. On ne se lasse pas de suivre les affrontements entre les Chevaliers Jedi et les Seigneurs noirs des Sith!

Hunger games

Tout comme Harry Potter, la saga des Hunger Games est l'adaptation cinématographique de plusieurs romans du même nom. Cette série est une des rares dont le personnage principal est une femme. Inteprétée par Jennifer Lawrence, les films suivent le destin de Katniss Everdeen, une adolescente décidée à mettre un terme au gouvernement répressif régnant sur ce qui fût initialement l’Amérique du Nord.

Pour voir ou revoir cette courageuse héroïne en action, rendez-vous samedi 9 septembre à 21 heures sur TVA!

Retour vers le futur

Qui ne connaît pas Doc et Marty et la célèbre DeLorean, véritable machine à remonter le temps ? Mise en scène en 1985, le film Retour vers le futur a connu un tel succès à sa sortie en salle qu’il donna lieu à deux autres suites. Aujourd’hui encore, la trilogie conserve tout son charme et connaît un fort succès auprès de tous.

Pour tous les nostalgiques, TVA diffusera l’intégralité de la trilogie au mois d’octobre. On a hâte!

Le seigneur des anneaux

Bien avant d’être adaptée au cinéma, la saga du Seigneur des anneaux est surtout une série de romans cultes auprès des lecteurs de science-fiction. L’oeuvre de J.R.R. Tolkien, remarquablement mise en scène par Peter Jackson sur grand écran, relate le récit de personnages imaginaires constitués par des hobbits, des magiciens, des hommes, des nains et des elfes s'unissant pour sauver la Terre du Milieu d’entre les mains de Sauron, le Seigneur des ténèbres.

X-Men

Une nouvelle oeuvre culte mise en scène au cinéma pour le bonheur de tous, mais cette fois-çi, il ne s’agit pas de romans mais de bandes-dessinées de la célèbre maison d’édition Marvel. La série de films X-Men met en vedette des super-héros aux destinées et pouvoirs incroyables. Débutée en 2000, la saga comprend actuellement 13 films, dont certains ne sont pas encore sortis en salle.

À noter qu’une partie de ces superproductions hollywoodiennes est tournée ici même au Québec dans les décors des studios MELS à Montréal!