Dans les Antilles, les tensions montent en attendant Jose

«On a à peine eu le temps de réaliser Irma que Jose arrive»: sur l'île française de Saint-Barthélemy, où les communications sont limitées et les secours peinent à s'organiser, le passage attendu d'un deuxième ouragan en trois jours attise la tension.

À l'aéroport de Gustavia, les esprits s'échauffent, alors que certains attendent des heures et des heures dans l'espoir de quitter l'île.

Tous espèrent décoller avant que Jose arrive, alors que cet ouragan de catégorie 4 est annoncé à moins de 100 km des côtes. Des avions ont assuré l'évacuation des personnes qui voulaient se mettre en sécurité en Guadeloupe, un département d'outre-mer français voisin, priorité étant donnée aux femmes et aux enfants.

Julien, 34 ans, est soulagé: sa compagne et sa fille sont à l'abri. Venu en vacances de Bordeaux (sud-ouest de la France), il s'estime chanceux: «La maison où nous étions logés a résisté. Ma fille de 2 ans a cru à un jeu quand on l'a réveillée à 4 heures du matin pour s'abriter dans la salle de bains. Tout va bien».

Mais «à l'hôpital, on a rencontré des enfants plus grands qui n'arrivent plus à dormir sans se boucher les oreilles», ajoute-t-il.

Au PC Orsec installé à l'aéroport, des familles arrivent, éprouvées, dans l'angoisse, et sont redirigées vers les abris sûrs.

Sandrine Reynal, assistante sociale, a passé sa journée sur place pour rassurer et écouter les habitants: «Le manque d'informations rend les gens hystériques, tendus, ils ont besoin de sortir de chez eux à la recherche d'informations», explique-t-elle, «on a à peine eu le temps de réaliser Irma que Jose arrive».

Alors que le nombre de personnes dont le logement a été rendu inhabitable n'a pas encore été recensé, les conditions de vie sont difficiles pour tous: les autorités entendent attendre que Jose soit passé pour assurer des distributions d'eau et de nourriture.

Les employés et la directrice du Super U, le magasin principal de l'île, ont été menacés par des personnes qui voulaient de l'eau. Certains commerçants ont d'ailleurs préféré distribuer ce qui leur restait.

Sur cette île huppée, où le chanteur Johnny Hallyday possède une ville, des tentatives de pillages ont eu lieu, dans les boutiques de luxe de Gustavia, et dans des villas.

Pour l'instant, aucun militaire n'est arrivé sur l'île pour prêter main-forte aux services de secours et aux forces de l'ordre.

Les services techniques, qui préparent des opérations de confinement pour la nuit de vendredi à samedi pour se protéger des vents et des vagues de Jose, ont tout juste commencé à s'organiser.

La directrice des services techniques, Sophie Olivaud, distribue des coupons de rationnement pour que les entreprises qui déblaient et les services de secours puissent se fournir en carburant.

L'urgence désormais est de sécuriser l'île au maximum avant Jose: on brûle un maximum de déchets, rapportés par des entreprises et des particuliers.

«Les gens sont dans l'action, ils en ont besoin», analyse Sandrine Reynal.

La crainte est que les débris laissés par Irma ne provoquent de nouveaux dégâts, poussés par les vents violents. Les tôles des toitures arrachées pourraient être particulièrement dangereuses.

Le centre équestre de Saint-Barthélemy, le Galop des Îles, avait fait le choix avant Irma de laisser la trentaine de chevaux et poneys en liberté, comptant sur leur instinct de survie.

Mais vendredi, ce club d'équitation a annoncé sur Facebook que quatre animaux avaient été retrouvés morts. Ceux qui n'ont pas complètement disparu sont blessés, plus ou moins gravement.