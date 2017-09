«Dégagez de sa route», demande Trump

«Dégagez de sa route»: le président américain Donald Trump a appelé les personnes situées sur la trajectoire du puissant ouragan Irma à évacuer en lieu sûr, apportant sa voix à celles des autorités et services de secours.

«L'ouragan Irma a des proportions épiques, peut-être le plus gros que nous ayons jamais vu. Soyez en sécurité et dégagez de sa route, si possible. Le gouvernement fédéral est prêt», a tweeté M. Trump vendredi matin.

I encourage EVERYONE in the path of #HurricaneIrma to heed the advice and orders of local & state officials! https://t.co/AQmawTpZs0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 septembre 2017

La tempête, rétrogradée d'un cran la nuit dernière à la catégorie 4 sur une échelle de 5, a dévasté plusieurs îles des Caraïbes avec des vents ayant atteint jusqu'à 295 km/h, et se dirigeait désormais vers Cuba, les Bahamas puis la Floride qu'elle devrait atteindre dimanche matin, selon le dernier bulletin à 12h00 GMT du Centre national des ouragans (NHC).

«Notre incroyable U.S. Coast Guard a sauvé plus de 15 000 vies la semaine dernière avec Harvey. Irma pourrait être encore plus sévère», a poursuivi le président, faisant référence à l'ouragan qui a dévasté et inondé fin août le sud du Texas et une partie de la Louisiane.

Le temps presse

Le ministre de la Santé Tom Price a prévenu les habitants de Floride et des régions côtières du sud-est des États-Unis que le temps pressait pour fuir avant l'arrivée d'Irma.

L'oeil de l'ouragan, qui soufflait vendredi matin à 240 km/h, devrait toucher terre au sud de la Floride.

«Ça reste une tempête remarquablement dangereuse et la fenêtre vous permettant d'atteindre le bon endroit pour attendre que la tempête passe ou évacuer (...) se referme rapidement», a relevé M. Price, lors d'une conférence de presse.

Plus d'un million de personnes sont visées par des ordres d'évacuation obligatoire en Floride et en Géorgie, sa voisine au nord, a indiqué Brock Long, patron de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (Fema), à ses côtés.

Du jamais vu

«Je peux vous garantir que je ne connais personne en Floride qui ait jamais vécu ce qui s'apprête à frapper le sud de la Floride», a-t-il affirmé. Les habitants menacés «doivent partir et écouter les conseils».

Selon lui, seulement trois ouragans de catégorie 5 ont frappé les États-Unis depuis 1851, y compris Andrew qui a laminé la majeure partie du sud de la Floride en 1992.

«Andrew était un ouragan de catégorie 5 très, très petit, compact, comparé à ce à quoi nous assistons avec Irma», a-t-il relevé. «La question n'est pas de savoir si la Floride va être affectée, mais avec quelle gravité».

Irma a déjà laissé une trainée de destruction et tué au moins 17 personnes dans les Caraïbes, en particulier sur les petites îles Saint-Martin et Antigua-et-Barbuda.