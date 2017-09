La difficulté du nouveau jeu «South Park» dépendra de la couleur du personnage

«South Park : L'Annale du Destin», le prochain jeu vidéo édité par le groupe français Ubisoft autour de l'univers de la célèbre série animée «South Park», proposera au joueur de choisir la difficulté du jeu en fonction de la couleur de peau de son personnage.

Des journalistes du site spécialisé Eurogamer ont pu tester en avant-première ce jeu attendu, dont la sortie aura lieu en octobre. Ils ont filmé leur expérience et l'ont diffusée sur YouTube.

Le jeu commence par la personnification de l'avatar qu'incarnera le joueur, comme c'est souvent le cas. Il est alors possible de jouer, avec humour, sur sa coupe de cheveux, ses vêtements, sa pilosité, son maquillage. Ou sa couleur de peau. Et plus celle-ci est sombre, plus la difficulté du jeu sera élevée.

«Ne t'inquiète pas, cela n'influencera pas les combats. Ca influencera seulement tous les autres aspects de ta vie», commente de manière sarcastique le personnage de Cartman.

Le site Eurogamer a confirmé sur sa chaîne YouTube avoir demandé une explication aux développeurs du jeu. Les dialogues du héros et ses rencontres avec d'autres personnages varieront en fonction de sa couleur de peau.

Cette provocation correspond bien au ton de la série South Park, qui a souvent pris position sur des sujets de société en maniant ironie.

Le jeu a été écrit par Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de la série animée.