Landry pour la ligne dure sur la loi 101 au Cégep

L’ex-chef péquiste Bernard Landry critique Jean-François Lisée qui refuse d’étendre l’application de la loi 101 aux cégeps par «électoralisme».

«L’électoralisme n’est pas l’âme d’un parti, tranche Bernard Landry. C’est une question de principes, de respect de la population et de respect du Québec.»

Au cours du congrès du Parti québécois qui se tiendra tout le week-end à Montréal, Jean-François Lisée tentera de faire retirer du programme du parti l’interdiction pour les francophones et allophones de fréquenter les cégeps de langue anglaise.

En mai, le chef a confié que la mesure vise notamment à attirer les jeunes au parti.

Bernard Landry, lui, s’oppose à cette stratégie.

«Quand on vit au Québec, on vit au Québec, et, comme disait Robert Bourassa, la seule langue officielle, c’est le français», plaide-t-il.

Il estime qu’une «proportion beaucoup trop grande de nos nouveaux arrivants» opte pour les cégeps anglophones.

«Et les premières victimes de cette non-intégration, ce sont les immigrants eux-mêmes», dit l’ex-premier ministre.

Les jeunes francophones nés au Québec ne devraient pas non plus conserver ce droit, selon Bernard Landry.

«Allez essayer ça en Allemagne ou en France ou au Mexique», illustre-t-il.

Pourtant, Bernard Landry avait refusé d’appliquer la loi 101 aux cégeps à l’époque où il était chef.

«J’aurais voulu faire ça, mais j’avais à l’intérieur du parti un adversaire de taille et redoutable, Jacques Parizeau, qui était tout à fait contre cette mesure parce qu’il disait ‘ce sont des adultes’», explique-t-il aujourd’hui.

La position de l’ex-premier ministre semble toutefois minoritaire au sein du PQ. La semaine dernière, Jean-François Lisée affirmait «que 75 % des comtés» appuient sa proposition.