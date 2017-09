Le PDG de Simons en a assez du laisser-faire des politiciens

Plus que jamais, le PDG des magasins Simons, Peter Simons, dénonce le manque de vision de la classe politique qui tarde à mieux encadrer le commerce en ligne transfrontalier.

«Je n’en reviens toujours pas. Ça prend une vision. Et on est un peu dupe. On peut conduire une voiture sans chauffeur à Los Angeles, mais ici on ne serait pas capable de prélever les taxes de vente sur les transactions en ligne, en raison de la technologie. Ce n’est pas soutenable. Ça prend des changements», a-t-il plaidé jeudi.

L’homme d’affaires participait à un point de presse à Québec annonçant la nouvelle version de la Journée de l’informatique de Québec (JIQ), où il sera conférencier sur l’influence du numérique dans le monde des affaires.

Comme bien des détaillants qui paient de lourdes taxes et des impôts au Québec et au Canada, Peter Simons se dit exaspéré de voir la classe politique ne rien faire devant des géants du commerce en ligne étrangers, comme Amazon, qui vendent des produits ici sans payer justement leur dû au fisc.

«Ça prend du courage. Il ne faut pas attendre une crise pour agir. Car la base, c’est la taxe de vente. Je ne comprends pas qu’aujourd’hui on ne soit pas encore capable de comprendre cela. Vous ne pouvez pas venir au Québec, au Canada, vouloir faire des affaires sans assumer aucune responsabilité», a-t-il fait valoir.

Les mêmes règles du jeu

Le détaillant, qui emploie plus de 3500 travailleurs au pays, soutient qu’il est urgent de redéfinir l’encadrement législatif afin d’établir les mêmes règles du jeu pour tous.

Une sortie récente du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) estimait que les lois et les règlements actuels provoquent une iniquité fiscale d’un milliard $ par des taxes non perçues au Canada.

Manque à gagner de 300 millions $

Pour le Québec, le manque à gagner annuel tournerait autour de 300 millions $.

Peter Simons fait valoir que le Québec et le Canada doivent faire chaque jour des choix économiques déchirants en raison d’un manque à gagner budgétaire important. Si c’est juste pour offrir un seul bain par semaine à nos aînés, on s’en va où collectivement? Il faut que tout le monde soit égal et paie sa juste part.»

L’homme d’affaires n’entend d’ailleurs pas lâcher le morceau, lui qui demeure l’un des rares dirigeants d’entreprise à réclamer cette justice fiscale, en invoquant par la même occasion le financement des services publics.

«Tout le monde change lorsqu’il y a une crise, mais les grands, eux, sont déjà préparés et ils ont commencé les changements parce qu’ils ont vu venir le changement.»Salaire minimum : Il ne craint pas le 15$ de l’heure

Le PDG de la Maison Simons, Peter Simons, se montre ouvert à une éventuelle hausse du salaire minimum à 15$ de l’heure au Québec.

«Oui, on est favorable», a-t-il indiqué au «Journal de Québec», jeudi.

La Maison Simons, qui compte des magasins en Ontario, devra d’ailleurs payer ses employés ontariens au moins 15$ de l’heure en janvier 2019, alors que le salaire minimum actuel est de 11,40$.

«À long terme»

Dès janvier prochain, le salaire minimum passera à 14$ de l’heure en Ontario.

«Dans mon cœur, on le veut. Mais on ne veut pas cette mesure pour un an. On veut cela à long terme. Le travail n’est pas d’annoncer le 15$ de l’heure. Le travail, c’est d’avoir la productivité. Il va falloir des gains de productivité nécessaires pour être capables de payer tout le monde», a expliqué Peter Simons.

Au Québec, le gouvernement Couillard refuse toujours de s’engager à relever le salaire minimum à 15$ de l’heure. Le salaire minimum actuel est de 11,25$ de l’heure.

Le taux horaire minimum au Québec devrait atteindre environ 12,45$ en 2020.

Le premier ministre Couillard a dit songer à introduire une semaine de plus de vacances payées pour les Québécois assujettis à la Loi sur les normes du travail.

Selon M. Couillard, cela fait partie de la conciliation travail-famille, et les jeunes familles ont soulevé cet enjeu.