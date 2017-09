Les zones industrialo-portuaires prennent forme

Les zones industrialo-portuaires créées par Québec il y a un an et demi commencent à prendre forme. Celles de Rimouski et de Matane ont même déjà à élaboré leur plan de développement pour les prochaines années.

La zone industrialo-portuaire de Rimouski se sera donné des objectifs de développements concrets au plus tard d'ici les premiers mois de 2018. Mais déjà elle vise à attirer ici des entreprises qui ont l'innovation comme leitmotiv.

«Nous, on cherche plus les bons projets, les bons promoteurs, qu’une course au financement, dit le président de la Zone industrialo-portuaire de Rimouski. À partir du moment qu’on a un bon projet, un bon promoteur, on réussit toujours à trouver une façon de le financer.»

Pour l'instant, les zones industrialo-portuaires comptent sur un fonds de développement de 300 millions $. Les premiers projets soumis seront évidemment favorisés.

«Je ne le vois pas comme une course, mais comme un parcours. Il faut être discipliné. Je le vois plus comme un marathon. Pour nous, la priorité, c’est vraiment la qualité des projets.»

Outre Rimouski, il y a 15 zones industrialo-portuaires au Québec, dont six uniquement dans l'Est de la province.

Les zones industrialo-portuaires de Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles, Gros-Cacouna, Gaspé et Matane vont elles aussi se doter d'un plan de développement sur un horizon de trois à cinq ans. À Matane, les choses avancent rondement. Des cibles claires seront d'ailleurs rendues publiques d'ici les prochaines semaines.

«Matane est un endroit plutôt industriel où il se produit de la grande composante, affirme Annie Fournier, la présidente de la Zone industrialo-portuaire de Matane. Entre autres dans le béton, dans l’éolien. Ça fait partie de notre développement, ça fait aussi partie de nos spécificités.»

Avec ses 16 zones industrialo-portuaires, Québec prévoit des investissements de 2,4 milliards $ au cours des 15 prochaines années et la création de près de 3000 emplois.