Lessard exige des comptes pour les hausses de salaire

Le ministre des Transports Laurent Lessard exige des explications sur les hausses de salaire allant jusqu’à 60 % pour certains dirigeants du transport en commun à Montréal, a indiqué son cabinet.

Le porte-parole Mathieu Gaudreault a expliqué au «Journal de Montréal» que M. Lessard ne donnera pas d’entrevue sur le sujet, ce qui ne l’a pas empêché d’exposer sa position.

«Est-ce qu’on a une opinion là-dessus ? On se questionne à savoir des hausses comme ça, qu’est-ce que ça représente et pourquoi est-ce que c’est nécessaire. L’ARTM se doit de l’expliquer.»

Notre Bureau d’enquête a révélé jeudi que le conseil d’administration de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) se réunira aujourd’hui pour se prononcer sur une proposition visant à accorder des hausses salariales de 10 à 60 % aux quatre principaux dirigeants.

M. Gaudreault a affirmé hier qu’il faudrait plus de précisions sur ce qui a mené des administrateurs de l’ARTM à déterminer la hauteur des augmentations proposées à quatre membres de la direction.

«Est-ce qu’il y a une comparaison avec le marché ? Ça soulève un paquet de questions et on se met à la place de la population et on croit qu’il y a des questionnements à faire.»

Créature indépendante

Le porte-parole a indiqué que le ministre n’a pas le pouvoir d’empêcher les administrateurs de l’organisme, qui est financé par des fonds publics, d’accorder des hausses à quatre dirigeants. «C’est une créature indépendante.»

M. Gaudreault n’a pas voulu dire si le cabinet du ministre a eu des échanges directs avec l’ARTM.

Contacté par «Le Journal», le directeur général de l’ARTM, Paul Côté, a dit qu’il n’avait eu aucun contact avec le cabinet.

De son côté, le président du conseil d’administration, Pierre Shedleur, n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue répétées.

Le député péquiste Alain Therrien a affirmé que le ministre Lessard doit inviter les administrateurs de l’ARTM à voter contre les hausses.

Selon lui, ces hausses sont injustifiées, car l’ARTM, en activité depuis juin, pourrait avoir environ 100 employés alors que l’Agence métropolitaine de transport (AMT), dont elle est issue après une restructuration, en comptait 450.

Le député a donné l’exemple de M. Côté, lui-même dernier PDG de l’AMT, dont le salaire passerait de 180 000 $ à 250 000 $.

«Ça veut dire que tu as quelqu’un qui a moins de responsabilités, qui va avoir une forte augmentation de salaire. C’est inexplicable, rien ne justifie cette augmentation.»

Le député de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a fait un parallèle avec la controverse suscitée par des primes versées aux dirigeants de Bombardier, une entreprise soutenue par des fonds publics.

«Le gouvernement libéral a coupé dans les services à la population, ce n’est pas possible d’augmenter le salaire minimum, mais il n’y a jamais de problème à augmenter le salaire aux gens les mieux traités.»

Les maires des villes de Montréal, Repentigny et Candiac, qui sont membres du conseil de l’ARTM, ont refusé de commenter le projet de hausses salariales.

«Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent»

Le directeur général de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Paul Côté, ne craint pas les problèmes de perceptions que pourraient causer d’importantes hausses de salaire des dirigeants de l’organisme.

M. Côté a plaidé qu’une firme externe a proposé ces augmentations après avoir examiné la rémunération dans des entreprises comparables.

«Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent. Ça n’a rien à voir avec les perceptions. C’est une évaluation technique, objective pour une rémunération en fonction de notre travail.»

Un plafond à 300 000 $

Une version préliminaire de la politique de rémunération du directeur général, datée du 15 août, précise d’ailleurs que son salaire pourrait être haussé jusqu’à 300 000 $ par année, sous réserve d’approbation des administrateurs.

Des documents révélés jeudi par «Le Journal» montrent qu’ils sont sur le point d’accorder un salaire de 250 000 $ à M. Côté, lequel touche déjà une rente de retraite de VIA Rail, une société d’État dont il a été le PDG. Paul Côté a refusé de dévoiler le montant de ses prestations.

À son salaire de l’ARTM, s’ajouterait un montant de 26 000 $ puisqu’il a renoncé à participer au régime de retraite de l’organisme.

Primaire et périphérique

Selon la politique, la grille salariale a été établie en comparant la rémunération dans le «marché primaire», composé de sociétés de transport paramunicipales et privées et dans le «marché périphérique», composé d’entreprises de génie-conseil, d’autres organisations canadiennes de transport, de sociétés d’État et de la Couronne ainsi que de villes de la région métropolitaine.

Parmi les quatre dirigeants, l’un d’eux, Robert Guertin, recevrait une hausse de 59 pour cent, qui porterait son salaire à 175 000 $.

La restructuration de l’AMT a donné naissance à l’ARTM, mais également au Réseau de transport métropolitain.