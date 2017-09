Premier cas de surdose de fentanyl à Thetford Mines

Après les grands centres, le fentanyl fait maintenant des ravages dans Chaudière-Appalaches. TVA Nouvelles a appris qu'un premier cas de surdose de fentanyl a été déclaré dans la région de Thetford Mines.

Un homme s'est présenté à l'urgence en mauvais état et en plein délire. Heureusement, les traitements prodigués lui ont permis de retrouver la santé.

Selon la santé publique de Chaudière-Appalaches, l'homme avait acheté, début août, ce qu'il pensait être du fentanyl.

Or, les analyses ont permis de détecter la présence d'autres substances comme de la métamphétamine, de la caféine et du carfentanil, un opioïde synthétique ultra puissant dont la structure ressemble au fentanyl, mais qui est cent fois plus dangereux.

«C'est très préoccupant, ça nous inquiète. Il faut maintenant savoir si la drogue a été achetée ici, dans la région de Thetford Mines ou encore dans un grand centre comme Montréal ou Québec» a indiqué la Dre Louise Paré de la santé publique Chaudière-Appalaches.

Un autre cas?

La Direction de santé publique attend également les résultats d'un autre cas de surdose qui est survenu au cours du dernier mois dans la même région. Des analyses sont menées ces jours-ci dans des laboratoires de Montréal.

La direction veut mettre en garde la population des dangers et rappelle qu'en 2016 la Colombie-Britannique avait vécu une crise majeure alors 916 personnes étaient mortes après avoir consommé du fentanyl.