Premières pluies et rafales sur l'est de Cuba

L'ouragan Irma, rétrogradé en catégorie 4, mais toujours dangereux, soufflait vendredi ses premières rafales sur l'est de Cuba et devrait se rapprocher de l'île dans la soirée, ont rapporté les autorités cubaines.

La première localité ayant commencé à subir les effets de l'ouragan à l'aube a été Baracoa, perle touristique de l'extrême-est dévastée l'année dernière par l'ouragan Matthew. Tony Matos, président du conseil de défense local, a fait état sur les médias d'État de vents atteignant 60 km/h et de «pénétrations maritimes modérées».

Selon les prévisions, la pointe orientale de l'île cubaine devrait rester à bonne distance de l'oeil de l'ouragan, mais Irma doit se rapprocher du nord de l'île à partir de vendredi soir.

À 14H00 GMT, l'ouragan se trouvait à 115 km de la côte nord-est de l'île, selon des autorités cubaines, qui ont fait état de vagues de jusqu'à cinq mètres autour de la localité de Punta Lucrecia (extrême nord-est).

À total, près de 200 000 personnes ont été évacuées ou «autoévacuées» chez des proches ou dans des abris installés par les autorités, principalement dans les provinces de Camagüey et Ciego de Avila, dans le centre du pays, selon un décompte de l'AFP effectué à partir de données éparses de la Défense civile.

Dans les zones touristiques les plus menacées, notamment les «Cayos» («îlots», ndlr) de la partie nord/nord-est du pays, près de 10 000 visiteurs étrangers et plusieurs milliers de touristes nationaux ont été évacués vers le sud et l'est du pays, a annoncé le ministère du Tourisme.

L'ouragan Irma a été rétrogradé d'un cran au petit matin vendredi, en catégorie 4 sur une échelle de cinq, avec des vents qui soufflaient tout de même à 240 km/h. Ses violentes rafales et ses pluies torrentielles ont tué au moins 17 personnes dans les Caraïbes.

Irma doit frôler la côte nord de Cuba à partir de vendredi soir avant de remonter vers la Floride et la côte sud-est des États-Unis.