Quatre Québécois plus riches de 3 M$

Quatre Québécois sont devenus, vendredi, multimillionnaires après avoir reçu leur part de plus de 3 millions de dollars du gros lot de 16 042 016 $ tiré mercredi.

​Jean-Pierre Couturier, un Montréalais qui fait partie de ces quatre chanceux, a découvert, dans la nuit de mercredi à jeudi, qu’il avait joué les combinaisons gagnantes.

«J’ai les six chiffres» s’est-il écrié en consultant les résultats du tirage, qui avait eu lieu quelques heures plus tôt, et qui a vu sortir la combinaison suivante : 09-15-18-21-24-28 (14).

Comme M.Couturier, qui souhaite faire profiter sa famille de cette somme d’argent impressionnante, les gagnants ont tous acheté leur billet dans une station-service Shell de Pointe-aux-Trembles, en optant pour la formule groupe qui permettait à cinq gagnants de se diviser le gros lot de plus de 16 M$ en parts de 3 208 403 $.

Travail

Cette station-service, Mathieu Huard s’y arrête chaque matin en allant travailler. Vendredi, vers 6 heures, le commis de caisse l’a accueilli avec un sourire inhabituel.

«Je ne suis pas certain, mais je crois que tu as gagné un gros montant», lui a-t-il déclaré. M. Huard s’est alors empressé de faire valider son billet pour découvrir la bonne nouvelle.

Grâce à cette somme, l’homme pourra payer sa maison et faire des placements pour l’avenir. Côté plaisir, il prévoit acheter un bateau de pêche, mais aussi organiser son mariage.

Souliers

André Prieur et sa conjointe, Ginette Robidoux, ont eu le plaisir d’aller, vendredi, chercher leur gain en amoureux.

M. Prieur, qui a l’habitude de vérifier ses billets de loterie lorsqu’il est sur la route, a eu toute une surprise, jeudi, en voyant la quantité de chiffres qui sont apparus sur l’écran du vérificateur libre-service.

«Je n’y croyais pas, j’avais les jambes molles, explique-t-il. Je suis allé chez un autre détaillant pour vérifier de nouveau mon billet, au cas où il y aurait une erreur.»

M. Prieur est ensuite rentré chez lui en quatrième vitesse pour annoncer la nouvelle à sa conjointe, Ginette Robidoux.

«Il m’a demandé, en chantant, devine combien on a gagné, a-t-elle raconté. Il a dit 3, j’ai dit 3000 $ ? Il a dit non... Pas 300 000 $ ? Non ! Mon cœur s’est mis à battre très fort et il m’a annoncé que nous avions gagné 3 millions de dollars ! »

Mme Robidoux, qui compte garder les pieds sur terre, s’est contentée de se payer la paire de souliers de ses rêves en sortant du siège de Loto-Québec.

Un autre gagnant viendra réclamer son lot lundi. Le détenteur de la cinquième part ne s’est toujours pas manifesté