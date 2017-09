Quel appui récoltera Jean-François Lisée?

Le Congrès du Parti québécois s’est ouvert aujourd’hui à Montréal et il sera l’occasion pour Jean-François Lisée d’affronter son premier vote de confiance à la tête du PQ.

Quel sera le niveau d’appui envers le chef péquiste? Les commentateurs de l’émission «La Joute» se sont prononcés à la veille de cet exercice souvent périlleux auquel se sont livrés dans le passé, les Lucien Bouchard, Bernard Landry, Pauline Marois et compagnie.

Sans hésiter, le jouteur Luc Lavoie y va de sa prédiction : «80%. Parce que je pense qu’il avait raison quand il me disait qu’il n’y a pas de grenouillage, il n’y a pas de groupes comme Marc Laviolette en avait un à l’époque de Mme Marois. Il n’y a pas de coulage dans les médias, il n’y a pas de "On va y faire la job à Lisée, ou lui, il faut le faire décoller de là"», relève-t-il.

Luc Lavoie note qu’avec 22% des intentions de vote, le PQ n’est pas un parti qui se porte bien. Par contre, la semaine qui se termine a tourné en faveur des péquistes, estime-t-il, et ceux-ci ne seront donc pas enclins à vouloir se trouver un autre chef d’ici aux prochaines élections.

L’autre coanalyste de «La Joute», Bernard Drainville, s’attendait quant à lui à un résultat entre 70 et 80%. Il a toutefois bonifié sa projection lorsqu’il a su «qu’il y avait une entente avec le groupe des militants sur la Loi 101».

«J’y donne maintenant 10% de plus, je le mets à 85%, prédit-il. Je l’avais mis à 82%, mais je trouvais ça un peu cochon pour Luc, car j’avais l’air du gars qui se collait sur lui, juste un peu plus haut pour être capable de dire que je suis plus proche du résultat que Luc», explique le «gentil jouteur» – dixit l’animateur Paul Larocque.

À ce jeu des prédictions, le jouteur dont le score sera le plus près de celui qu’aura obtenu le chef du PQ aura droit à une bonne bouteille de vin aux frais du jouteur perdant. «Pas de la piquette, Bernard!» lance Luc Lavoie. À suivre lundi...

