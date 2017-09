RBC rehausse ses prévisions économiques pour le Québec et le Canada

La croissance de l’économie québécoise devrait poursuivre sur sa lancée et même atteindre en 2017 un sommet en 15 ans, prévoient les économistes de RBC.

Selon RBC, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la province devrait être de 2,8 % cette année plutôt que de 1,9% comme les économistes prévoyaient en juin.

«La vigueur de l’économie québécoise est l’une des plus grandes et plus agréables surprises cette année au Canada», peut-on lire dans le dernier rapport «Perspectives économiques RBC».

RBC estime que le contexte demeurera favorable jusqu’à la fin de l’année. Au premier trimestre, l’activité a explosé en progressant de 4,3% (taux annualisé) et elle «aurait même pu être encore plus «impressionnante», selon la plus grande banque au pays, «n’eût été l’importante grève dans la construction qui a freiné l’activité en mai».

La croissance de l’économie québécoise devrait se modérer en 2018, mais les économistes ont aussi revu à la hausse leurs prévisions (1,9% et non 1,6%).

Au pays, les économistes ont aussi haussé leurs prévisions et s’attendent maintenant à une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel du Canada de 3,1% en 2017 et de 2,2% en 2018.

En juin dernier, RBC tablait sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) pour cette année de 2,6% et de 2,1% en 2018.

«L'économie du Canada continue de surperformer, a déclaré Craig Wright, premier vice-président et économiste en chef, RBC. Pour un quatrième trimestre consécutif, nous avons relevé une croissance supérieure à sa moyenne historique et, malgré la décélération du marché résidentiel et l'incertitude concernant l'ALENA, nous prévoyons que ce rythme se maintiendra jusqu'à la fin de l'année.»

Par ailleurs, RBC prévoit que le taux directeur soit relevé jusqu’à 2 % à la fin de 2018. La Banque du Canada a annoncé mercredi une hausse de son taux directeur d’un quart de point pour le porter à 1%.