Floride: tous les habitants «devraient se préparer à évacuer bientôt»

Le gouverneur de Floride Rick Scott a déclaré vendredi matin que tous les habitants de cet État du sud-est des États-Unis, où le puissant et dévastateur ouragan Irma est attendu dimanche matin, «devraient se préparer à évacuer bientôt».

«N'ignorez pas les ordres d'évacuation. Souvenez-vous, nous pouvons reconstruire votre maison, nous ne pouvons pas reconstruire votre vie. Tous les Floridiens devraient se préparer à évacuer bientôt», a prévenu M. Scott, lors d'une conférence de presse.

La Floride compte plus de 20 millions d'habitants. À ce stade, plus d'un million de personnes sont visées par des ordres d'évacuation obligatoire en Floride et dans l'État voisin de Géorgie, a indiqué Brock Long, patron de l'agence fédérale de gestion des situations d'urgence (Fema).

«Cette tempête est puissante et mortelle», a insisté M. Scott, qui multiplie les interventions depuis plusieurs jours pour pousser ses administrés à évacuer les zones menacées.

L'ouragan Irma a été rétrogradé d'un cran au petit matin vendredi, en catégorie 4 sur une échelle de cinq, avec des vents qui soufflaient tout de même à 240 km/h.

«C'est le jour de faire la bonne chose pour votre famille et de la conduire à l'intérieur des terres pour la mettre en sécurité», a poursuivi M. Scott, soulignant que l'envergure de l'ouragan «est plus large que notre État dans sa totalité».

«On s'attend à ce qu'il ait un impact majeur et potentiellement mortel d'une côte à l'autre» de cet État-péninsule entre l'océan Atlantique et le Golfe du Mexique, a-t-il prévenu.