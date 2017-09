Un avion de ligne défie l’ouragan Irma

Un avion de ligne a défié l’ouragan Irma pour se rendre sur l’île de Porto Rico quelques heures avant qu’elle ne soit frappée par les vents violents.

L’appareil de la compagnie Delta Air Lines est resté sur place environ 40 minutes avant de repartir avec quelque 170 passagers à son bord, selon ce qu’a rapporté «The Guardian».

A few flights attempted to squeak into @AeropuertoSJU ahead of Hurricane #Irma



Too late. 2x @JetBlue & 1 @AmericanAir flight turning around pic.twitter.com/ssGLh5EFCp — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 septembre 2017

You really want to fly into SJU during a category 5 hurricane, DL431?



Everyone else has turned around. pic.twitter.com/nHdChvYh2Y — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 septembre 2017

DL431 is going for it.



Latest METAR: 35011G20KT pic.twitter.com/MqNgVPenQ8 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 septembre 2017