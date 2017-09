Un navire écope d’une amende pour avoir dépassé la limite de vitesse

Comme la limite de vitesse décrétée dans le golfe du Saint-Laurent n’est pas toujours respectée, Transports Canada a décidé d’imposer des amendes, Ottawa se disant déterminée à protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord.

Même si, «dans l'ensemble, l'industrie du transport maritime respecte la limitation de vitesse de façon proactive», a-t-on précisé par communiqué vendredi, reste que certains navires la dépassent.

Ainsi, le «Seven Seas Navigator» a reçu une amende de 6000 $ pour non-respect de la limite de vitesse imposée. Son propriétaire dispose de 30 jours pour l’acquitter. Il peut aussi demander au Tribunal d’appel des transports du Canada de se pencher sur l’infraction et l’amende qui y est associée.

Rappelons que depuis le 11 août dernier, Transports Canada a décrété que, temporairement, les navires de 20 mètres et plus doivent ralentir à une vitesse maximale de 10 nœuds quand ils circulent dans l’ouest du golfe du Saint-Laurent, entre la rive nord du Québec et le nord de l’île du Prince-Édouard.

Cette mesure vise à protéger les baleines noires après que plusieurs carcasses eurent été retrouvées ces derniers mois. Les infractions sont étudiées une à une.

Pour faire respecter la limite de vitesse, Transports Canada a recours à ses partenaires de la Garde côtière canadienne et à ses centres de Services de communication et de trafic maritimes.

«Le Canada prend la protection, la conservation et le rétablissement des espèces en voie de disparition très au sérieux. La mort de plusieurs baleines noires de l'Atlantique Nord récemment dans le golfe du Saint-Laurent est très préoccupante. Transports Canada n'hésitera pas à faire respecter la limitation de vitesse dans cette zone», a dit le ministre des Transports, Marc Garneau, dans un communiqué.