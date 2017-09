Un troisième candidat dans la course à la mairie

Un troisième candidat se lance dans la course à la mairie de Baie-Comeau. Il s'agit de Sébastien Langlois, conseiller municipal qui termine son premier mandat.

Pour se démarquer de ses concurrents, M. Langlois dit vouloir faire de la politique autrement, en ne faisant aucune dépense électorale pendant la campagne. Pas de prospectus, ni de pancartes.

Le candidat préfère rencontrer les électeurs en personne et diffuser son message sur les plateformes de réseaux sociaux. Il rappelle que seulement 49 % des citoyens de Baie-Comeau ont voté aux dernières élections.

Sébastien Langlois va courtiser les jeunes. Il croit pouvoir les séduire avec ses thèmes de campagne, son énergie et son dynamisme.

«C’est sûr que je vais aller à leur rencontre. Je vais aller dans les événements, a-t-il affirmé. Déjà, j’étais à l’entrée du cégep, je représentais le comité de transports à ce moment-là. J’ai vu déjà la clientèle qui était là. Je n’étais pas encore affiché. Je n’étais pas en campagne. Mais quand même, c’était important pour moi d’être là. Les 18 à 35 ans, c’est extrêmement difficile à faire voter. J’espère, à travers mes messages et les médias sociaux, les toucher.»

Il souhaite lancer davantage de projets qui ne sont pas financés par les contribuables.

Sébastien Langlois cherche aussi à moderniser le modus operandi du conseil municipal en transférant la période de questions au début des séances (et non après, comme c’est le cas actuellement).

Le conseiller municipal propose aussi de ramener les conseils municipaux hebdomadaires et d’abolir les repas aux conseils généraux.

«J’ai l’impression pendant notre mandat qu’on pouvait aller un peu plus loin, mais que c’est difficile présentement, a-t-il poursuivi. Il y a eu beaucoup d’embûches, on ne se le cachera pas. M. Martel (le maire sortant) a eu des crises à gérer à perpétuité. Crise de la foresterie, crise de l’aluminerie; il a réussi haut la main. Sauf qu’on a amorcé un changement et moi je veux plus qu’une continuité. Je veux qu’on aille plus loin. Si on ne le fait pas, on va aller dans un mur à un moment donné. On ne peut pas continuer comme ça.»

Présentement, trois conseillers municipaux sont dans la course pour succéder au maire Claude Martel qui ne se représentera pas le 5 novembre prochain.