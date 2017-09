Beyoncé et Jennifer Garner apportent leur aide aux victimes de l’ouragan Harvey

Beyoncé et Jennifer Garner sont revenues à Houston, leur ville natale, pour apporter leur aide aux Texans victimes de l’ouragan Harvey. La ville a été ravagée par les eaux et de nombreuses familles ont besoin d’aide pour retrouver un toit et reconstruire leur vie.

Beyoncé est venue avec sa fille Blue Ivy dans une église de la ville ce vendredi pour apporter son soutien aux victimes.

Elle a été rejointe par sa mère, Tina Knowles Lawson, à la St. Johns Church. «Je veux juste dire que je suis ici à la maison, a-t-elle dit à la foule présente. Cette église est ma maison. J’avais peut-être 9 ou 10 ans la première fois que je me suis assise ici, à l’endroit où ma fille se trouve. J’ai chanté mon premier solo ici et je veux simplement vous remercier pour avoir élevé ma famille, prié pour moi et pour être un exemple si incroyable de ce que sont l’amour et la lumière. Aujourd’hui, c’est une célébration de survie. Vous êtes tous ma famille. Houston est mon foyer. Je remercie Dieu de vous voir sain et sauf, ainsi que vos enfants. Je pense que ce qui compte c’est votre santé et celle de vos enfants et de votre famille. Je veux juste vous dire que je vous aime. J’ai été bénie donc je peux bénir les autres et demander à Dieu de continuer à faire ça pour les autres.»

L’ancienne Destiny’s Child Michelle Williams était également présente, et c’est toutes ensemble qu’elles ont également servi des repas à 400 victimes de l’ouragan lors d’une donation organisée par l’association de la chanteuse, BeyGOOD.

Dans le même temps, l’actrice Jennifer Garner était elle aussi revenue dans sa ville natale dès le 4 septembre pour aider les familles qui ont tout perdu dans l’ouragan.

Elle a rendu visite à la Hilliard Elementary School où elle a aidé à la distribution de biens de première nécessité aux victimes. Les officiels de la Houston Independent School District ont publié une vidéo de la visite de Jennifer Garner sur leur page Facebook.

L’actrice a lancé un appel aux dons pour la Save the Children’s Hurricane Harvey via son compte Instagram. «La dévastation au Texas continue à prendre de l’ampleur et mes amis de la @savethechildren travaillent dur pour aider les enfants affectés par #ouraganharvey et leur permettre de rester sains et saufs. Vous pouvez nous aider à accéder aux familles dans le besoin en envoyant HURRICANE au 20222 pour donner 25$. Merci pour votre soutien !», a-t-elle écrit.