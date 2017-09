Jennifer Lopez: plus heureuse que jamais

Romantique finie, Jennifer Lopez a toujours cru en l’amour pour toujours, malgré les déceptions amoureuses qui ont jalonné sa vie. Maintenant en couple avec l’ex-joueur de baseball Alex Rodriguez, elle semble follement amoureuse. Aurait-elle enfin trouvé son prince charmant?

Après avoir fréquenté notamment Cris Judd (2001-2002), Ben Affleck (2002-2004), Marc Anthony (2004-2011) et Casper Smart (2011-2016), la chanteuse de 48 ans semble plus heureuse que jamais au bras de l’ancien joueur des Yankees Alex Rodriguez, 42 ans.

Les deux se sont rencontrés pour la première fois en 2005 alors que la diva assistait avec son mari de l’époque, Marc Anthony, à un affrontement entre les Yankees et les Mets.

Douze ans plus tard, ils se croisent à un restaurant de Los Angeles. «Je ne sais pas ce qui m’a prise, a-t-elle raconté à Ellen DeGeneres, mais je suis allée le saluer et il m’a invitée à dîner. Nous avons passé une très belle soirée et, non, je ne l’ai pas terminée chez lui!»

Depuis cette première sortie, ils sont inséparables et font tout pour se retrouver malgré leurs agendas chargés. «Un couple qui veut être ensemble trouve le moyen d’être ensemble», a déclaré Rodriguez, qui a, comme sa compagne, des origines latines.

Ils crient leur amour

Le 1er mai, en route vers le Met Gala, le couple a commencé à s’afficher sur Instagram. Et depuis, ceux qu’on surnomme J.Lo et A-Rod ne cessent de documenter leur relation et de crier au monde entier leur amour par le biais de leurs réseaux sociaux. Sur leurs comptes, on peut notamment les voir faire du vélo à New York, s’amuser en décapotable, célébrer leurs anniversaires à Miami (il est né le 24 juillet, elle, le 27), regarder à la télé un match de baseball, voyager à Paris et faire une sortie au restaurant.

Jennifer Lopez a trouvé en Alex Rodriguez un homme à la mesure de sa richesse, de son goût pour le glamour et de ses ambitions professionnelles. Ils n’ont certainement pas choisi de jouer la carte de la discrétion. A-Rod aime, tout comme elle, les projecteurs. Mais ce qui ne laisse aucun doute sur le sérieux de leurs intentions, ce sont les photos qu’ils publient de leur famille recomposée, comme celle du 4 juin dernier où on peut voir dans une piscine Jennifer, ses enfants, Max et Emme, 9 ans, et Alex et les siens, Natasha, 12 ans, et Ella, 9 ans.

Enfin le bon?

En 2015, Jennifer Lopez déclarait au magazine «People»: «Je crois encore aux contes de fées. Plus je travaille sur moi-même et plus je me donne la chance de vivre une relation vraie, profonde et significative, qui durera pour toujours.» Son dernier petit ami officiel en date, Casper Smart, l’a plutôt éprouvée au cours des presque cinq années qu’ils se sont fréquentés.

Le danseur de 30 ans vivait à ses crochets et l’aurait trompée à quelques reprises. Elle s’était fait la promesse d’être seule pendant un certain temps, car elle avoue avoir de la difficulté à ne pas enchaîner les relations. Mais, voilà, après avoir eu une amourette avec Drake, elle n’a pas pu résister au charme d’Alex Rodriguez. Les deux tourtereaux se fréquentent depuis un peu plus de sept mois, mais les choses évoluent à la vitesse de l’éclair. À quand un quatrième mariage pour J.Lo?Un coup de foudre réciproque

Retraité du baseball depuis 2016, Alex Rodriguez est connu pour avoir été élu meilleur joueur de la Ligue américaine à trois reprises, avoir signé le contrat le plus lucratif de l’histoire du sport professionnel (275 millions de dollars pour 10 saisons) et s’être fait suspendre pour dopage. Mais sa notoriété a dépassé le cadre sportif quand des rumeurs d’infidélité l’ont lié à Madonna en 2008.

Cynthia Scrutis, sa femme et la mère de ses enfants, a alors demandé le divorce. Après sa séparation, le joueur a continué de fréquenter des stars hollywoodiennes, dont Kate Hudson et Cameron Diaz, qu’il aurait trompées aussi. Bien qu’il traîne une réputation de dragueur et qu’il ait avoué avoir été surpris de l’ampleur de la bulle médiatique qui entoure sa nouvelle amoureuse, il semble épris de Lopez, avec qui il partage des valeurs chères à ses yeux.

«C’est une femme extraordinaire, une des personnes les plus intelligentes que je connais et une mère fantastique, a-t-il confié aux animatrices de «The View». Elle est simple et elle est attachée à sa famille.» Se pourrait-il qu’à ce stade-ci de sa vie, il soit fin prêt à s’engager et à offrir à Jennifer Lopez le conte de fées dont elle rêve?