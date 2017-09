Le Canada fournit de l’aide humanitaire aux pays touchés par Irma

La ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, a déclaré vendredi dans un communiqué que le Canada fournit de l’aide humanitaire aux pays touchés par l’ouragan Irma.

Le gouvernement du Canada qui se dit «préoccupé par la dévastation que cause l’ouragan Irma» versera 100 000 $ à la «Caribbean Disaster Emergency Management Agency» pour fournir un soutien logistique aux équipes chargées de l’évaluation et du matériel de secours, de l’alimentation électrique d’urgence et des matériaux de construction, selon les besoins.

Affaires mondiales Canada, qui aide les personnes touchées par ce désastre dans les Caraïbes, a fourni 60 000 $ par l’entremise de son Fonds d’assistance d’urgence pour soutenir les interventions de secours de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Haïti et en République dominicaine.

«Nous appuyons le déploiement d’un expert auprès de l’Équipe des Nations Unies chargée de l’évaluation et de la coordination en cas de catastrophe pour prendre part à une évaluation d’urgence, à la gestion de l’information et à la coordination des secours internationaux. Nous travaillons avec plusieurs partenaires humanitaires, y compris le Programme alimentaire mondial, qui avaient mis en place des stocks de secours dans la partie nord d’Haïti en prévision de l’ouragan Irma», a déclaré la ministre, Claude Bibeau.

L’ouragan Irma, l’un des plus puissants qui ait jamais sévi dans l’océan Atlantique, sème la destruction dans les Caraïbes depuis le 6 septembre avec des vents qui ont atteint les 300 km/h.