Le cinéaste québécois Kim Nguyen dirigera Salma Hayek

Salma Hayek a rejoint la distribution de The Hummingbird Project, le prochain film du cinéaste québécois Kim Nguyen (Rebelle, Un ours et deux amants).

L’actrice de 51 ans jouera aux côtés des acteurs Jesse Eisenberg (Le réseau social) et Alexander Skarsgard (Big Little Lies), qui ont déjà été annoncés comme les deux têtes d’affiche.

La nouvelle a été annoncée samedi matin en marge du Festival international du film de Toronto (TIFF). Le tournage de ce film doit débuter à Montréal en octobre.

Produit par la boite québécoise Item 7 (Rebelle, Café de Flore), The Hummingbird Project racontera l’histoire de deux cousins de New York (joués par Eisenberg et Skarsgard) qui tentent de faire fortune dans le monde du «trading» à haute fréquence. Salma Hayek campera leur ancienne patronne, une boursière impitoyable qui tentera de leur mettre des bâtons dans les roues.

En attendant de tourner ce film, Kim Nguyen présentera dans quelques jours à Toronto son nouveau long métrage, Eye on Juliet.