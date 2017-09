Le financement des cégeps anglophones soumis au vote

Les délégués du Parti québécois réunis en congrès devront se prononcer sur une diminution graduelle du financement des cégeps anglophones.

La proposition controversée a été adoptée en atelier et sera soumise en plénière samedi ou dimanche.

L’ensemble des délégués devra donc se prononcer sur le libellé suivant : «S’assurer que le financement des cégeps anglophones réponde en priorité aux besoins de la communauté historique anglophone et par conséquent qu’il soit graduellement aligné sur le poids démographique proportionnel à cette communauté».

Cet amendement vient modifier la proposition principale déposée par Jean-François Lisée l’hiver dernier.

Interprétation divergente

Pour Marc Laviolette, ardent défenseur de la langue française, l’amendement adopté signifie que le financement des cégeps diminuera avec le temps, peu importe le niveau de fréquentation. Jean-François Lisée, lui, affirmait plutôt vendredi que la réduction du financement s’effectuerait en attirant plus de jeunes vers le réseau francophone.

«En attirant plus de francophones, ça va avoir un effet sur le financement, mais la proposition, ce qu’elle dit aussi, c’est qu’il va diminuer avec le temps. Le texte est clair, tout le monde est capable de lire le français», a tranché Marc Laviolette peu avant le vote.

À terme, l’amendement signifie que le financement des cégeps de langue anglaise diminuerait d’environ de moitié pour correspondre au poids démographique de la communauté anglophone historique, estime-t-il. Marc Laviolette juge que la réduction devrait se faire sur une dizaine d’années.

Le président de la circonscription de Beauharnois se dit d’ailleurs confiant que le chef péquiste appliquera la mesure si elle est retenue par le congrès. «Monsieur Lisée, ce qu’il nous a dit, c’est qu’il était prêt à vivre avec cette résolution-là, a confié Marc Laviolette. C’est un compromis.»

Le durcissement de la base militante a d’ailleurs été entendu par le caucus vendredi soir. Le leader parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, a souligné samedi matin que le parti «nous envoie constamment des messages et puis on les écoute». Il a toutefois précisé que les «discussions» se poursuivent et que «le congrès n’est pas terminé».

Carte de membre

En matinée, les délégués ont adopté une hausse du prix de la carte de membre, qui passera de 5 $ à 10 $ annuellement. Les membres pourront aussi renouveler leur cotisation pour trois ans au coût de 25 $.

Avant le vote, une membre de l’exécutif a fait valoir que la hausse du prix de la carte de membre, de même que la possibilité de récolter la cotisation pour trois ans immédiatement, apportera une entrée d’argent au parti qui en a bien besoin.

Pour sa part, la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, avait appelé les délégués à voter contre la proposition. Elle estime que la hausse du coût de la carte pourrait fuir de «20 % à 25 %» des membres dans sa circonscription. Certains militants «se privent d’un repas» pour payer leur cotisation annuelle, a-t-elle plaidé.