L’ouragan Irma le suit à la trace

L’animateur télé Christian Faucher, qui travaille et vit en Floride, est de retour chez lui dans le secteur de Sunrise, et il a indiqué, sourire en coin, que la tempête était à sa poursuite dans une entrevue à LCN.

L’homme avait évacué vers Tampa, sur la côte ouest de la péninsule floridienne, parce que la tempête devait surtout faire mal à la côte est où il réside. C’était avant qu’on ordonne finalement d’évacuer Tampa, maintenant qu'Irma a dévié vers l'ouest, ce qui l’a incité à revenir au bercail.

«La tempête me suit! On a trouvé refuge à Tampa et on nous a demandé d’évacuer quelques heures plus tard. J’étais le seul à revenir vers le sud. On a pris la décision de revenir à la maison parce que vous voyez, derrière moi, nos fenêtres sont protégées et l’ouragan continue de s’en aller vers l’ouest, donc c’est du côté ouest de la Floride que ça va frapper le plus. Nous, on aura des vents de tempête tropicale, donc ce n’est vraiment pas grand-chose comparé au monstre qui était prévu».

Le chef d’antenne Pierre Bruneau, qui est en émission spéciale, lui a rappelé qu’Irma pouvait encore causer des surprises.

«C’est vrai, on n’est pas sortis du bois, on ne sait jamais dans quelle direction la tempête peut aller, a indiqué M. Faucher. Elle peut [aller] dans le golfe du Mexique, où les eaux sont chaudes et elle peut alors reprendre de la vigueur, et s’il y a un front froid, elle peut faire demi-tour et revenir frapper la Floride d’ouest en est. Elle peut faire ce qu’elle veut.»