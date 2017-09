«Mère!»: Le mystère Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence et le réalisateur Darren Aronofsky ont eu un coup de cœur l’un pour l’autre pendant le tournage de «Mère!», nouveau long métrage du cinéaste oscarisé.

Aujourd’hui, à l’aube de la sortie en salle, le tandem ne se cache pas, mais tait soigneusement, à la demande du réalisateur, tout renseignement pouvant dévoiler l’intrigue de «Mère!».

«Dès que j’ai entendu que Darren Aronofsky travaillait sur un projet, j’ai voulu le rencontrer, a indiqué Jennifer Lawrence lors d’entrevues. C’était la première fois que j’avais une discussion avec un réalisateur qui n’avait que des idées générales, uniques et extraordinaires. Il n’avait pas encore de scénario, il ne s’agissait que d’idées géniales et explosives. Je lui ai immédiatement indiqué que j’avais envie d’en faire partie.»

«Mère!» - le point d’exclamation a été ajouté par le cinéaste pendant le tournage - suit un homme (Javier Bardem) et sa femme (Jennifer Lawrence), qui reçoivent la visite d’un homme et d’une femme (Ed Harris et Michelle Pfeiffer).

«Mon personnage est très maternel. Elle donne énormément émotionnellement, de souligner l’actrice de 27 ans. Elle admire profondément cet artiste qu’elle aime et auquel elle est mariée. Elle ne souhaite rien d’autre que de nourrir leur foyer et son art. Elle est également légèrement inquiète, ce qui fait d’eux le couple parfait.»

Répétitions et mystère...

Avant de débuter la production, Darren Aronofsky a demandé à ses acteurs - aucun personnage n’a de nom - de se libérer «trois à quatre mois les enfermer dans un vieil entrepôt désaffecté en périphérie de Brooklyn pour travailler et développer le scénario.»

«Nous avons tout filmé. Les contours du plateau étaient définis au sol avec du ruban adhésif, il n’y avait aucun étage de la maison, mais nous avons fait chaque prise, chaque scène. Mon monteur, Andrew Weisblum, s’est ensuite mis au travail et nous avons pu visionner une version d’environ 90 minutes, une version sans costumes, sans coiffures, sans maquillage, mais qui nous a donné une idée des mouvements de la caméra et de la progression des personnages.»

Sans livrer d’éléments susceptibles de dévoiler l’intrigue, le réalisateur parle d’«un couple qui a déjà été heureux, mais dont la situation commence à se modifier. Les personnages s’aperçoivent tout juste que quelque chose ne va pas. Je ne suis pas certain que le personnage de Javier Bardem soit totalement conscient que ça ne fonctionne pas, mais celui de Jennifer Lawrence se rend compte que quelque chose pèse sur leur relation.»

«Pendant toute cette période de répétitions, Jennifer Lawrence était très détendue et je n’étais toujours pas certain qu’elle pourrait faire [tout ce que j’attendais]. Je suis resté calme et je l’ai laissée cheminer dans son processus de recherche du personnage. [...] Je n’ai d’ailleurs pas rencontré son personnage avant le tout premier jour du tournage quand elle est arrivée sur le plateau en costume, coiffée et pieds nus - elle est pieds nus pendant tout le film. C’est à ce moment que le tout a pris vie sous mes yeux.»

Sa filmographie - de «Pi» en 1998, son premier film à «Noé» en 2014 - fait de Darren Aronofsky un cinéaste inclassable, un constat qu’il effectue également pour «Mère!». «J’aime jouer avec des éléments de genres différents de films parce que je trouve que ça fonctionne parfaitement, même si je ne suis pas capable de m’y tenir. On trouve donc, dans «Mère!» des choses qui font un peu peur, du suspense, de la romance, du surréalisme.

Et oui, c’est différent de ce qu’on voit habituellement dans les salles.

«Les meilleurs films sont ceux dont on parle longtemps après. [...] La pire chose qu’on puisse faire est un film qui divertit, mais dont on ne se souvient plus vraiment deux heures plus tard. [En faisant des films], je veux donner aux spectateurs des éléments auxquels penser et je sais que ce film génèrera beaucoup de discussions, des discussions enflammées.»

«Mère!» prend l’affiche dès le 15 septembre à travers la province.