Prolongement de la ligne bleue: l’ARTM approuve le dossier

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a approuvé, vendredi, le dossier d'opportunité du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal jusqu’à Anjou. Sa mise en service devrait avoir lieu en 2025.

Même s’il a été approuvé, il doit désormais être transmis au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec (MTMDET) pour validation et approbation. C’est le Conseil des ministres qui prendra les décisions finales.

Le prolongement de la ligne bleue est attendu depuis une trentaine d’années à Montréal. Dans son dernier budget, le gouvernement du Québec s’est finalement engagé à réserver des fonds pour le lancement des travaux en 2021, mais n’a pas donné de montant précis quant à sa contribution financière, tout comme le gouvernement fédéral. Selon les évaluations, ce projet pourrait coûter près de 3 milliards $ de fonds publics.

Le prolongement du métro en bref

Le projet de prolongement de la ligne bleue comprend cinq nouvelles stations à l'est de la station Saint-Michel: Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et Anjou, et il s'étend sur une distance de plus de 5,5 km, dans l'axe de la rue Jean-Talon. Selon des études préliminaires, l'achalandage journalier de ce prolongement est estimé à près de 25 600 usagers.