Reese Witherspoon et son «boy toy» dans «Bienvenue à la maison»

Il y a d’excellentes idées dans ce «Bienvenue à la maison», mais elles sont mal exploitées.

Alice (Reese Witherspoon) est séparée de son mari, Austen (Michael Sheen) et vient de déménager de New York à Los Angeles dans la maison de son père décédé. À 40 ans, elle tente de se reconvertir en décoratrice d’intérieur tout en prenant soin de ses deux filles. Le jour de son anniversaire, elle passe la soirée dans un bar, où elle rencontre trois jeunes qui rêvent de percer à Hollywood. Harry (Pico Alexander) souhaite devenir réalisateur, son frère Teddy (Nat Wolff) est acteur et leur ami George (Jon Rudnitsky) est le scénariste du trio dont le court-métrage a attiré l’intérêt de producteurs.

Harry drague Alice, mais leur nuit ne se termine pas comme elle aurait dû, le jeune homme ayant bien trop bu. Lillian (Candice Bergen, trop peu présente) convainc les trois amis, le lendemain matin, de demeurer dans la maison familiale puisqu’ils n’ont plus d’argent. Alice entame une liaison avec Harry, tandis qu’Austen se pointe à Los Angeles.

Voici le canevas de base de cette comédie romantique écrite et réalisée par Hallie Meyers-Shyer (fille de Nancy Meyers – «C’est compliqué» - qui agit également en tant que productrice). Pour sa première œuvre, on sent l’auteure encore incertaine. Si elle surfe sur la vague actuelle des aventures de femmes plus âgées que leurs partenaires, elle n’ose pas encore en faire quelque chose de normal et donne à son personnage d’Alice un côté trop maternel qui la place immédiatement en porte à faux avec le trio de jeunes.

Cette hésitation d’Hallie Meyers-Shyer se fait encore plus sentir dans la dernière partie du long métrage de 97 minutes lorsqu’elle décide, à l’arrivée d’Austen, de jouer sur la différence d’âge plutôt que sur la personnalité des deux rivaux. La cinéaste utilise également des ficelles scénaristiques désormais bien connues, qu’il s’agisse des relations d’Alice avec ses filles, de la manière dont elle apprendra à fixer des limites professionnelles (sa cliente détestable est incarnée de manière amusante par Lake Bell) ou encore de ses décisions personnelles.

Quelques moments sont visiblement inspirés, notamment ceux où le spectateur en apprend plus sur le père d’Alice et sur sa carrière de réalisateur dans les années 1970, scènes dans lesquelles il flotte un délicieux parfum de nostalgie hollywoodienne et hippie. Reese Witherspoon ne déçoit pas, l’actrice – dont le rôle dans la télésérie «Little Big Lies» de Jean-Marc Vallée est encore présent dans les esprits – met toujours sérieux et conviction dans chacun de ses personnages depuis le début de sa prolifique carrière. On regrette simplement qu’Hallie Meyers-Shyer ne lui ait pas donné plus de «viande» à se mettre sous la dent.

Note: 3 sur 5