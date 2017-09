Trudeau prend un bain de foule à Saint-Tite

Des centaines de personnes ont accueilli hier le premier ministre Justin Trudeau, qui est passé prendre un bain de foule au festival western de Saint-Tite.

Les gens se pilaient sur les pieds dans l’espoir de prendre une photo avec Justin Trudeau.

Sa popularité ne s’est pas démentie quand il est apparu, vêtu d’un chapeau de cowboy blanc, prêt à prendre des photos et à serrer des mains. Hommes, femmes et aînés ont tout fait pour lui parler quelques secondes.

«C’est toujours aussi agréable. L’énorme majorité de gens, sinon la totalité, sont contents de voir leur représentant ici. S’il y en a qui sont moins contents, d’habitude ils ne viennent pas me voir», a dit en riant le premier ministre, venu au festival à quelques reprises dans les dernières années.

Bien-être animal

Il n’est pas particulièrement inquiet du bien-être des animaux de rodéos.

«Il faut que ce soit fait de la bonne façon, et je comprends que certaines personnes ont des préoccupations. La grande majorité des gens comprennent que c’est fait dans le respect et avec attention pour la sécurité et la santé des animaux», a-t-il dit.

Le directeur général du festival, Pascal Lafrenière, était visiblement fier de recevoir le premier ministre.

«Peu importe les allégeances politiques, on est un des plus gros pays au monde, et le Big Boss vient chez nous», a-t-il dit.

Justin Trudeau a fait plusieurs heureux sur son passage, dont Roger Lessard, de Saint-George-de-Beauce, qui lui a serré la main, en plus de prendre une photo avec lui.

«Je suis bien content. C’est notre premier ministre, notre représentant et je ne m’attendais pas du tout à ça», a dit l’octogénaire.