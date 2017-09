Vote de confiance: Jean-François Lisée obtient un score de 92,8 %

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a obtenu un score de 92,8 %, samedi, lors du vote de confiance qui marquait à coup sûr un temps fort du congrès péquiste se déroulant à Montréal.

M. Lisée, qui a été élu il y a moins d’un an avec l’appui de 50,6 % des voix, peut ainsi pousser un soupir de soulagement.

Rappelons qu’en 2005, le chef péquiste Bernard Landry avait obtenu un résultat de 76 %, qui l’avait amené à claquer la porte, un choix qu’il dit avoir regretté par la suite. Six ans plus tard, Pauline Marois avait obtenu la confiance de plus de 93 % des membres de la formation souverainiste, un an avant les élections générales qu’elle avait remportées à la tête d’un gouvernement minoritaire.